»SDS se posmehuje več kot 100.000 Primorcem, ki so morali zaradi fašizma zapustiti svoje domove«

Protestniki in protestnice so danes največji vladni stranki SDS sporočili, da v Marezigah, svetovni zibelki antifašizma, ni prostora niti za domače niti tuje častilce nacifašizma

Marezige na Primorskem

© Luka Dakskobler

V Marezigah je danes potekalo regijsko srečanje članov in simpatizerjev SDS, ki jih je nagovoril tudi predsednik stranke Janez Janša. Srečanje je spremljal protest, ki je potekal mirno. Iz objav v medijih je videti, da je bilo na shodu aktiviranih več deset policistov v zaščitni opremi. Po poročanju portala RTV Slovenija se je v Marezigah zbralo med 250 in 300 protestnikov ter med 50 in 100 policistov. Protestnice in protesniki pa so ob prihodu Janše predsednika vlade glasno izžvižgali.

V Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, so pojasnili, da so danes "SDS sporočili, da v Marezigah, svetovni zibelki antifašizma, ni prostora niti za domače niti tuje častilce nacifašizma". Stranki očitajo, da se "posmehuje tudi več kot 100.000 Primorcem, ki so v 23 letih fašističnega terorja morali zapustiti svoje domove".

© Luka Dakskobler

Marezige so pojem primorskega boja proti fašizmu, kjer so se goloroki domačini pred 100 leti postavili po robu oboroženim fašistom. Pregnali so fašistične provokatorje, njihov upor pa je prišel v zgodovino kot prvi upor proti fašizmu, so dodali.

© Luka Dakskobler

"To, kar se dogaja izven šotora, je slovenska preteklost, kar se dogaja v šotoru, pa slovenska prihodnost," je podcenjujoče do protestnikov dejal Janša.

Član SDS in minister za notranje zadeve Aleš Hojs je udeležencem srečanja dejal, naj ne padajo na "provokacije", na Twitterju pa je zapisal, da je poleg srečanja SDS s predstavitvijo kandidatov "na drugi strani primitivizem in agresija levega fašizma s podporo strank SD, Levica, SAB in LMŠ ter osrednjih medijev". Podobno "oceno" kot njegov strankarski kolega je na Twitterju pričakovano podal tudi Janša.

© Luka Dakskobler

