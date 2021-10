Slaba polovica vprašanih za predčasne volitve

Več kot 47 odstotkov vprašanih je za predčasne volitve, dobrih 41 odstotkov pa jih želi, da Janševa vlada mandat pripelje do konca

Janez Janša, predsednik vlade RS, ne uživa podpore večine državljank in državljanov

© Luka Dakskobler

Merjenje razpoloženja javnosti kaže veliko razdeljenost glede predčasnih volitev, h katerim pozivajo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Več kot 47 odstotkov anketiranih je naklonjenih predčasnim volitvam, 41,8 odstotka pa temu, da vlada Janeza Janše mandat pripelje do konca, piše Delo. Stranko Resni.ca bi volilo zanemarljivo malo anketiranih.

Da naj Janševa vlada dokonča mandat, je v anketi Dela odgovorilo 41,8 odstotka vprašanih, 47,7 odstotka pa bi je za predčasne volitve. Novi koaliciji znotraj sedanje sestave državnega zbora je naklonjenih 3,8 odstotka vprašanih, 6,6 odstotka pa ne ve ali ne želeli odgovoriti.

Kot poroča Delo, so temu, da Janez Janša vlado pripelje do rednih volitev, naklonjeni predvsem podporniki SDS (95 odstotkov) in NSi (65 odstotkov), glede na izobrazbo pa gre predvsem za ljudi z osnovnošolsko izobrazbo, ki so stari od 45 do 54 let.

V heterogeni množici sredinih protestnikov je med posamezniki, ki najbolj izstopa, ob glasbeniku Zlatanu Čordiću - Zlatku, kranjski svetnik in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Ta teden mu mediji še posebej namenjajo pozornost, zato je po navedbah Dela pričakovano več kot polovica anketiranih odgovorila, da to stranko pozna.

Stevanovićevo stranko Resni.ca bi volilo zgolj 2,1 odstotka vprašanih, verjetno bi jo volili štirje odstotki, verjetno je ne bi volilo 7,4 odstotka vprašanih, zagotovo pa je ne bi volilo 37,7 odstotka. 7,4 odstotka jih ne ve, 0,2 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Mediana je za Delo preverila tudi odgovornost za slabo epidemiološko sliko. Po mnenju 24,3 odstotka sodelujočih v anketi je odgovorna vlada, 29,2 odstotka jih meni, da je kriva vladna komunikacija z ljudmi. Opoziciji je odgovornost pripisalo 6,6 odstotka vprašanih, ljudem, ki ne zaupajo cepivom in se ne želijo cepiti, pa 22 odstotkov. Po mnenju 8,8 odstotka vprašanih je odgovornost na vsem naštetem, 4,2 odstotka vidi odgovornost drugje, 4,9 vprašanih pa ni želelo odgovoriti ali ne ve.

Podporniki SDS menijo, da so za slabo epidemiološko sliko v Sloveniji krivi ljudje, ki se ne želijo cepiti (50 odstotkov), in opozicija (30 odstotkov).

medtem ko vlado v največji meri krivijo podporniki SD.

Anketo je za uredništvo Dela naredil Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana med 4. in 7. oktobrom na vzorcu 717 ljudi.