Sydney se odpira po 106 dneh zaprtja

Več kot 70 odstotkov prebivalcev avstralskega Novega Južnega Walesa je že prejelo drugi odmerek cepiva proti covidu-19

Sydney

© Wikimedia Commons

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales z metropolo Sydney so po 106 dneh zaprtja zaradi okužb z delta različico novega koronavirusa bistveno omilili ukrepe za zajezitev novih okužb. Za ta ukrep so se odločili, ker je več kot 70 odstotkov prebivalcev že prejelo drugi odmerek cepiva proti covidu-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na ravni celotne Avstralije je odstotek polno cepljenih proti covidu-19 trenutno 62 odstotkov. Lokalni mediji so odpravo zaprtja že pozdravili kot dan svobode. Omilitev ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom sicer velja zgolj za polno cepljenje. Ti se bodo lahko poslej na prostem družili v skupinah do 30 ljudi. V notranjosti je dovoljeno zbiranje do deset ljudi.

Za cepljene vrata ponovno odpirajo tudi trgovine, restavracije, frizerski saloni, muzeji, kinematografi in fitnesi, kjer bo še naprej v veljavi pravilo o vzdrževanju ustrezne medsebojne razdalje. Število obiskovalcev na stadionih ter v živalskih vrtovih so omejili na 5000. Šole bodo vrata odprle 25. oktobra. Ob tem so v Novem Južnem Walesu napovedali novo sproščanje ukrepov, ko bo delež polno cepljenih dosegel 80 odstotkov.

Od zadnjega vala epidemije covida-19, ki je posledica bolj nalezljive različice novega koronavirusa delta, so lahko prebivalci Novega Južnega Walesa od konca junija zapustili svoj dom samo v izjemnih primerih. V tem času so potrdili približno 63.000 okužb z novim virusom, umrlo je več kot 430 covidnih bolnikov.

Avstralija, ki je ob začetku epidemije uvedla stroge protikoronske ukrepe ter zaprla svoje meje, je dolgo časa veljala za zgodbo o uspehu v boju proti novemu koronavirusu. Vlada je sledila cilju ničelne covidne strategije, ki jo je spodkopal prihod bolj nalezljive različice delta. V državi z okoli 25 milijoni prebivalcev so doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa potrdili 129.567 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 1448 covidnih bolnikov.

