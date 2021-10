Nasilje hrvaških policistov

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Selmo Cikotić je dejal, da ni presenečen nad posnetki, ki prikazujejo nezakonito nasilno vračanje ilegalnih migrantov iz Hrvaške v BiH

Selmo Cikotić, minister za varnost Bosne in Hercegovine

© Miłosz Pieńkowski / WikiCommons

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Selmo Cikotić je danes izjavil, da ni presenečen nad posnetki, ki prikazujejo nezakonito nasilno vračanje ilegalnih migrantov iz Hrvaške v BiH. Potrdil je, da je v BiH v tem trenutku približno 4000 migrantov, kar je občutno manj, kot jih je bilo pred letom dni.

Več evropskih medijev je prejšnji teden objavilo posnetke, na katerih je videti moške z zakritimi obrazi, ki s palicami preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v BiH. Na Hrvaškem so zaradi nasilja do migrantov suspendirali tri pripadnike posebnih policijskih enot, ki so jih prepoznali na posnetkih.

Cikotić je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 povedal, da so v BiH že dolgo seznanjeni z dejstvi, da hrvaška policija nasilno vrača migrante pri poskusih, da bi nezakonito iz BiH vstopili na Hrvaško. Potrdil je, da tudi kot minister redno prejema dokumentirana poročila o nasilnem ravnanju hrvaških policistov do migrantov. O vsem so obvestili tako pristojne oblasti v BiH kot tudi mednarodne organizacije, je dodal. Menil je, da gre za problem, ki ga mora urediti predvsem Hrvaška, pa tudi EU. Prepričan je, da nasilje in trpinčenje ljudi ne bosta rešila problema nezakonitih migracij.

Minister za varnost BiH je še ocenil, da letos ni večjega pritiska nezakonitih migracij v BiH. Navedel je podatke ministrstva, da so v migrantskih centrih v Sarajevu in Bihaću namestili približno 2500 migrantov, medtem ko je na različnih koncih v državi še približno 1500 ljudi, ki večinoma nameravajo poiskati svojo prihodnost v kateri od zahodnih držav Evropske unije. Izpostavil je, da je do pred leto dni bilo v BiH tudi do štirikrat več ilegalnih migrantov, kot jih je sedaj.