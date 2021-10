Zveza borcev: »SDS poveličuje kolaboracijo in postavlja izdajstvo ob bok partizanskemu boju«

V Zvezi borcev za vrednote NOB ocenjujejo, da ni naključje, da so Primorci, ki so dolga leta trpeli pod fašizmom, srečanje članov stranke SDS v Marezigah razumeli kot provokacijo

Romana Tomc in Janez Janša sta bila pred protestniki varno skrita v šotoru stranke SDS, ki ga je varovali okoli sto policistov

© RTVSLO

Na sobotno regijsko srečanje članov in simpatizerjev SDS v Marezigah, ki ga je spremljal protest Protestne ljudske skupščine ter podobnomislečih protestnikov, so se danes odzvali v Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Po njihovi oceni ni naključje, da so Primorci srečanje razumeli kot provokacijo, sprašujejo pa se tudi, v čigavem interesu deluje policija.

"Marezige so kraj, ki so se v svetovno zgodovino zapisale kot prizorišče prvega upora zatiranega ljudstva zoper fašizem. Ta simboličen kraj se je v soboto znašel v nenavadni situaciji, ko so se tam zbrali privrženci vladajoče politične stranke, ki neprestano zasmehuje in blati partizanski upor proti fašizmu," so v sporočilu za javnost zapisali v zvezi združenj borcev.

Po njihovih navedbah "ta stranka celo poveličuje kolaboracijo z okupatorji in v iskanju nove resnice, postavlja izdajstvo naroda ob bok partizanskemu boju".

"Marezige so kraj, ki so se v svetovno zgodovino zapisale kot prizorišče prvega upora zatiranega ljudstva zoper fašizem. Ta simboličen kraj se je v soboto znašel v nenavadni situaciji, ko so se tam zbrali privrženci vladajoče politične stranke, ki neprestano zasmehuje in blati partizanski upor proti fašizmu."

Zato po oceni zveze ni naključje, da so Primorci, ki so dolga leta trpeli pod fašizmom, srečanje članov stranke SDS v Marezigah razumeli kot provokacijo. "Ob tem še posebej bode v oči dejstvo, da slovenska policija v času te vlade očitno deluje predvsem v korist politične stranke SDS. Policisti so namreč kar zavarovali srečanje članov te politične stranke, namesto da bi za varovanje dogodka poskrbeli organizatorji, kar je tudi ena od zakonskih organizacijskih odgovornosti organizatorjev," so izpostavili.

Ob tem se v zvezi zaskrbljeno sprašujejo, v čigavem interesu deluje slovenska policija: "V interesu varovanja naroda ali v po novem v interesu politične stranke na oblasti?"

Po navedbah Policijske uprave Koper so policisti zadevo spremljali skladno z določbami zakona o javnih zbiranjih. Konkretnega števila aktiviranih policistov niso navedli, iz objav v medijih pa je videti več deset policistov v zaščitni opremi.

Po poročanju portala Radiotelevizije Slovenija se je v Marezigah zbralo med 250 in 300 protestnikov ter med 50 in 100 policistov. Protest je bil po navedbah portala miren, incidentov ni bilo.

Zbrane na srečanju stranke je nagovoril predsednik SDS Janez Janša. "To, kar se dogaja izven šotora, je slovenska preteklost, kar se dogaja v šotoru, pa slovenska prihodnost," je dejal.