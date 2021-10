Beović: »Glede na nedavno tragedijo, ki se je zgodila Katji, je treba cepiva izraziteje omejiti«

Posvetovalna skupina je priporočila prednostno uporabo cepiv mRNK. Mlajšim od 30 let priporoča cepivo Pfizer.

Bojana Beović na današnji novinarski konferenci

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je sprejela nova priporočila za cepljenje. Kot je na novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, so člani posvetovalna skupine sprejeli sklep, s katerim priporočajo prednostno uporabo mRNK-cepiv. V Sloveniji sta na voljo mRNK-cepivi proizvajalcev Pfizer in Moderna.

Vektorska cepiva (v Sloveniji sta to cepivi Janssen in AstraZeneca) se lahko po besedah ministra uporabljajo v primeru kontraindikacije za cepljenje z mRNK-cepivi ali na izrecno željo osebe ob seznanitvi z možnimi neželenimi učinki.

Posvetovalna skupina obenempredlaga, da se pri mlajših od 30 let prednostno uporablja cepivo proizvajalca Pfizer. Razlog za to so novi podatki o tveganju za pojav vnetja srčne mišice ali osrčnika pri cepljenju s cepivom Moderne. "Ministrstvo bo priporočilom sledilo," je napovedal Poklukar.

"Omejitev vektorskih cepiv je nadaljevanje priporočila, sprejetega v začetku poletja, kjer smo priporočali prednostno uporabo mRNK-cepiv," pa je pojasnila vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. "Glede na nedavno tragedijo, ki se je zgodila deklici Katji, menimo, da je treba cepiva izraziteje omejiti," je poudarila. Glede omejitev mRNK cepiv za mlajše od 30 let pa gre po besedah infektologinje za priporočilo in strogo omejitev. "Cepiva mRNK povzročajo pri mlajših vnetje srčne mišice in osrčnika, ki pa ni hudo. Vendar le pa gre za srce in pri posameznih primerih je situacija lahko hujša. Zato se nam smiselno zdi izdati to priporočilo in opozoriti ljudi," je še dodala.

Posvetovalna skupina predlaga tudi, da se tretji poživitveni odmerek daje vsem osebam, ki so starejši od 65 let. Doslej je to namreč veljalo zgolj za stanovalce domov za ostarele in posebej ranljive bolnike.

"Pri spremembi tretjega odmerka smo sledili sklepu Eme, ki je odobrila tretji odmerek kot dodatni odmerek pri obeh v Evropi odobrenih mRNK-cepivih, Modena in Pfizer/Biontech," je izpostavila Bojana Beović in dodala, da ta odmerek prejmejo osebe z zelo oslabelim imunskim odzivom, pri katerih pričakujejo, da cepljenje z dvema odmerkoma ni bilo zadostno. "To cepljenje se izvede 28 dni po drugem odmerku, lahko tudi kasneje. Ema je tudi odobrila poživitveni odmerek za cepivo Pfizer/Biontech. Njegova uporaba je možna, nacionalne inštitucije pa se naj odločajo, kako ga bodo uporabljale," je dejala.

