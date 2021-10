Delo Janševe vlade kot pozitivno vidi zgolj petina vprašanih

Znatno več pa je zelo nezadovoljnih

Janez Janša, predsednik vlade

© Luka Dakskobler

Delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot zelo negativno, se je povečal s 26,2 odstotka v septembru na 37 odstotkov, kaže oktobrska anketa Dela. Največ vprašanih, 17,6 odstotka, bi na volitvah izbralo SDS. Sledijo precej izenačene opozicijske stranke, SD z 8,7 odstotka podpore, LMŠ z 8,6 odstotka in Levica z 8,4-odstotno podporo.

SDS ima v primerjavi s septembrom za 0,7 odstotne točke nižjo podporo, SD pa za 1,6 odstotne točke. LMŠ se je podpora zvišala za 2,3 odstotne točke, Levici pa za 0,7 odstotne točke.

Sledijo NSi s 5,1 odstotka glasov, kar je odstotna točka več, SAB s 4,3 odstotka glasov, kar je 0,5 odstotne točke več, Piratska stranka (2,9 odstotka), SLS (1,6) in Zeleni Slovenije (1,1). Manj kot odstotek glasov bi dobile Dobra država (0,8), pa tudi parlamentarne stranke SNS (0,7), SMC (0,5) in DeSUS (0,4). SNS je izgubila eno odstotno točko, SMC 0,7 in DeSUS 1,6 odstotne točke.

Za katero drugo stranko bi se odločilo 1,8 odstotka anketiranih, kar je malenkost več kot septembra. Delež neopredeljenih se je s septembrskih dobrih 26 odstotkov zmanjšal na 22,8 odstotka. Skoraj deset odstotkov anketiranih ne bi izbralo nobene stranke, medtem ko je bilo septembra takšnih devet odstotkov.

Vladna koalicija SDS, NSi in SMC bi skupaj dobila 23,2-odstotno podporo, štiri opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB pa skupaj 29,9 odstotka.

Delo vlade vidi pozitivno ali zelo pozitivno 21,7 odstotka vprašanih, kar je 0,2 odstotne točke več kot septembra, kot srednje ga je ocenila petina vprašanih (septembra četrtina), skoraj 57 odstotkov vprašanih pa delo vlade ocenjuje kot negativno oz. zelo negativno, kar je skoraj šest odstotnih točk več kot septembra. Srednja ocena njenega dela se je s septembrskih 2,53 znižala na 2,38. Prav toliko znaša tudi srednja ocena dela državnega zbora (septembra 2,37).

Na barometru priljubljenosti je zdravstveni minister Janez Poklukar na prvem mestu izpodrinil predsednika republike Boruta Pahorja, ki je zdaj na drugem mestu. Pri Pahorju so zabeležili tudi največji padec ocene med uvrščenimi na lestvico za zadnji mesec. Na tretjem mestu je predsednik DZ Igor Zorčič, na četrtem minister za zunanje zadeve Anže Logar, na petem pa minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Politik z največjo rastjo ocene je tokrat predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki se je uvrstil na deveto mesto.

Anketo je za Delo izvedla Mediana med 4. in 7. oktobrom, sodelovalo pa je 717 ljudi.