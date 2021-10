IJS: »Podelitev informacijske limone je neprimerna«

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) poudarjajo, da "nagrade" informacijska limona ne podeljujejo oni in da je takšno izražanje mnenja o delu informacijske pooblaščenke neprimerno

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka RS

© Borut Krajnc

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) pojasnjujejo, da ne podeljujejo nagrade informacijska limona, ampak to podeljuje "strokovno združenje konference Informacijska družba". V združenju sodelujejo tudi sodelavci instituta, a ne kot predstavniki instituta, trdijo na IJS. Po njihovem mnenju je sicer izražanje mnenja o delu informacijske pooblaščenke s podelitvijo limone neprimerno.

Na IJS so za STA pojasnili, da dela svojih strokovnjakov v strokovnem združenju konference Informacijska družba ne nadzirajo, se pa od njih "pričakuje, da s svojim delovanjem ohranjajo dobro ime naše institucije".

Odločitev o nagradah je bila tako sprejeta brez vednosti vodstva kot članov znanstvenega sveta IJS. Institut se ograjuje tudi od obvestila za medije o konferenci Informacijska družba 2021.

"Institut se kot največji znanstveno-raziskovalni zavod zaveda svojega pomembnega mesta in poslanstva v družbi, zato se nam zdi izražanje mnenja o delu informacijske pooblaščenke s podelitvijo informacijske limone neprimerno," so zapisali.

"Institut se kot največji znanstveno-raziskovalni zavod zaveda svojega pomembnega mesta in poslanstva v družbi, zato se nam zdi izražanje mnenja o delu informacijske pooblaščenke s podelitvijo informacijske limone neprimerno."



Institut Jožef Stefan (IJS)

Tako bo IJS na znanstvenem svetu preučil delo svojih sodelavcev v zunanjem strokovnem organu te konference. Če bodo odkrili kakršne koli kršitve, bodo tudi primerno ukrepali, so dodali.

V prejšnjem tednu so v okviru 24. mednarodne multikonference Informacijska družba podelili nagrade, ki izražajo pozornost posebnim dosežkom na področju informacijskih znanosti. Tako imenovano informacijsko jagodo je prejel Covid-19 Sledilnik, limono pa informacijska pooblaščenka, so takrat sporočili z IJS.

Iz urada informacijske pooblaščenke so nato sporočili, da je aplikacijo Ostani zdrav vzpostavila država, informacijska pooblaščenka pa je podala mnenje o njeni skladnosti z zakonodajo.

Na podelitev "nagrade" so se kritično odzvali v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so zapisali, da "ostro nasprotujejo podcenjujočemu odnosu IJS do neodvisne in za varstvo človekovih pravic zelo pomembne institucije Informacijskega pooblaščenca", ki ga je pokazal s podelitvijo informacijske limone.