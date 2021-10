Nov posvet o možnih kandidatih za ustavnega sodnika

Na ponovni poziv so prispeli štirje predlogi. Prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek.

Borut Pahor

© Borut Krajnc

Danes in jutri bo predsednik republike Borut Pahor vodil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o možnih kandidatih za mesto ustavnega sodnika, so sporočili iz predsednikovega urada. Na ponovni poziv so prispeli štirje predlogi. Prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek.

Pahor se bo o prijavah danes posvetoval z vodji poslanskih skupin SDS, NSi, SD, SMC, Levice in LMŠ, v sredo pa z vodji poslanskih skupin nepovezanih poslancev, DeSUS, SAB, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti. Nato bo izbral kandidata, sledi pa glasovanje v DZ.

Predsednik ocenjuje, da bo treba na posvetovanjih še posebej temeljito in skrbno ugotavljati možnosti za zadostno podporo in uspeh kandidature, saj do zdaj ni uspel še nihče v treh poskusih, so zapisali v predsednikovem uradu, ko so sporočili imena prijavljenih kandidatov.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata ali več kandidatov.

Pahor je v prejšnjem krogu predlagal Janeza Kranjca, ki je na glasovanju v DZ prejel 45 glasov, torej en glas premalo. V drugem krogu je predlagal Anžeta Erbežnika, ki je prejel 44 glasov, v prvem krogu pa Andraža Terška, ki je prejel še dva glasova manj.

Če bo tokratni kandidat potrjen, bo nasledil ustavno sodnico Dunjo Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani.