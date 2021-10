Družbeno-kulturni razcvet po smrti fašističnega diktatorja

Podoživljanje vseh svobodomiselnih gibanj, od feminizma, naturizma in LGBT+ boja za enake pravice, vsega, kar se je v Kataloniji pojavljajo že med letoma 1910 in 1930

Francisco Franco

V razstavišču Palau Robert v Barceloni bo do konca novembra na ogled razstava Podzemlje in kontrakultura v Kataloniji, ki z več kot 700 deli ponuja pogled na družbena in kulturna gibanja v 70. letih minulega stoletja. Po pisanju Guardiana priča o kratkem, a intenzivnem razcvetu gibanja v mestu po smrti diktatorja Francisca Franca.

Po letih represije, ki se je končala s Francovo smrtjo leta 1975, se je v ljudeh porajala želja po tem, da bi nekaj naredili in da bi izrazili svoje misli, je besede kustosa razstave Pepeta Ribasa povzel Guardian.

Razstava na ogled ponuja več kot 700 eksponatov, od knjig, revij in vstopnic za gledališke predstave pa vse do posterjev za koncert Franka Zappe in skupine Rolling Stones ter posnetkov različnih festivalov.

Tla razstave krasijo reprodukcije naslovnic časopisov in revij iz tedanjega obdobja in predstavljajo dogodke, kot je Nixonova obtožba, poroka Johna Lennona in Yoko Ono.

Kot je pojasnil Ribas, to obdobje v Kataloniji ni bilo zaznamovano le z geslom seks, droge in rock'n'roll, ampak se je razvilo v t.i. protikulturno gibanja.

"Želeli smo podoživeti vsa svobodomiselna gibanja, od feminizma, naturizma in gejevskega boja za enake pravice, vse, kar se je v Kataloniji pojavljajo že med letoma 1910 in 1930," je poudaril Ribas, ki je leta 1974 zasnoval revijo Ajoblanco. Ta je vrsto let predstavljala špansko kontrakulturo.

Vendar je bila ta zlata doba kratka. Začetni optimizem je kmalu popustil razočaranju, ki je vodilo v 'kulturo' drog.

