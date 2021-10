Pobuda za nadomestilo plače za karanteno tudi za samozaposlene

Poslanec SD Marko Koprivc je opozoril, da samozaposleni, ki jim je odrejena karantena, niso vključeni v kategorijo delavcev, za katere je predvideno nadomestilo plače

Marko Koprivc

© socialnidemokrati.si

Samozaposleni, ki jim je odrejena karantena, niso vključeni v kategorijo delavcev, za katere je predvideno nadomestilo plače za odrejeno karanteno, zato mora vlada nemudoma pripraviti spremembe zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki bodo to popravile, je pozval poslanec SD Marko Koprivc. Ob tem se je zavzel za uvedbo nujnega postopka.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal Koprivc, so samozaposleni in prekarni delavci že pred epidemijo covida-19 živeli v slabšem ekonomskem in socialnem položaju kot večina zaposlenih.

Ukrepi za omejevanje širjenja virusa in za blaženje ekonomskih posledic epidemije so marsikaterega samozaposlenega po njegovih besedah pahnili na rob preživetja, saj da je država sprejela vrsto pravno zapletenih in nerazumljivih interventnih ukrepov glede upravičenosti do pomoči za samozaposlene. "Še več, pogoji za prejem pomoči so se nenehno spreminjali, enkrat so bili milejši, drugič so bili spet strožji. Nekateri ukrepi pa so bili sprejeti brez dodatnih pojasnil in konkretnih razlag," je bil kritičen.

Številni samozaposleni, ki so zaprosili za pomoč države zaradi manjšega obsega poslovanja ali začasnega zaprtja svoje dejavnosti, so ob oddaji letnih davčnih obračunov ugotovili, da bodo morali prejeto pomoč vračati, poleg tega so zdaj še izključeni iz ukrepov za blaženje posledic koronske krize, je tudi opozoril poslanec SD.

"Razlikovanje med delavci in samozaposlenimi glede upravičenosti do nadomestila dohodka za karanteno ali za varstvo otroka v karanteni je nedopustno. Izključevanje samozaposlenih iz interventnih ukrepov tudi ni smotrno z vidika zdravstvene krize, ki še vedno traja. S tem se namreč samozaposlene sili, da delajo tudi v času odrejene karantene, saj si lahko le tako zagotovijo sredstva za preživetje. Dolžnost države je, da zagotovi za vse delovno aktivne osebe enake pogoje, da ob rizičnem stiku ostanejo doma in s tem pripomorejo k omejevanju širjenja virusa," je pozval.

V tej luči se je odločil za poslansko pobudo vladi, da nemudoma pripravi spremembe zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki bodo omogočile povračilo stroškov za plače tudi za samozaposlene, ki jim je bila odrejena karantena in ne morejo delati od doma ali pa so z dela odsotni zaradi varstva otroka, ki mu je bila odrejena karantena. Predlaga tudi, da vlada predlagane spremembe zakona v DZ vloži po nujnem postopku.