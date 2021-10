Ciprska naveza nekdanjega župana

Nekdanji završki župan Miran Vuk je v postopku osebnega stečaja, preiskujejo pa ga tudi zaradi suma različnih kaznivih dejanj. V Pandorinih dokumentih smo našli samo – njegov osebni naslov v Hrastovcu. V obrazcu za ustanovitev podjetja v davčni oazi ga je kot svoje navedla ciprska družba M.E Nominees.

© Ilustracija: Samira Kentrić / Oštro.si

»Hrastovec 130, Slovenija.« To je naslov, ki ga je ciprsko podjetje M.E Nominees kot slamnati družbenik leta 2011 navedlo v obrazcu za ustanovitev družbe Powerlight Investments na Britanskih Deviških otokih, razkritega v Pandorinih dokumentih.

Izsek iz dokumenta slovenskega sodišča

© Oštro.si

Na tem naslovu je bil prijavljen tedanji župan občine Zavrč Miran Vuk.

Powerlight Investments je bil lastnik ciprskega podjetja Powerlight Enterprises, ki je leta 2011 prevzelo deleža Mirana Vuka in njegovega brata Romana v družbi RMV Holding s Ptuja.

Vuk je nekoč veljal za župana z najdaljšim stažem. Prvič je bil izvoljen leta 1998, na položaju pa se je obdržal kar dvajset let.

Ena najmanjših občin v Sloveniji je imela sprva slabe kazalnike življenjskega standarda in nadpovprečno brezposelnost, a skozi Vukove mandate se je razvijala socialno in gospodarsko. Leta 2015 so jo organizatorji projekta Zlati kamen prepoznali kot najbolj podjetniško slovensko občino.

Na valu podjetniškega uspeha je jadral tudi župan Vuk. Skupaj z bratom Romanom ju je revija Manager večkrat zapored uvrstila med najbogatejše Slovence. Leta 2011, denimo, sta bila z 21,1 milijona evrov premoženja na 32. mestu.

Toda decembra 2015 so mariborski kriminalisti takratnega župana Vuka kazensko ovadili, ker so sumili, da je med letoma 2011 in 2014 namerno povzročil osebni stečaj, z njim pa 5,6 milijona evrov škode.

Na začetku tega obdobja, leta 2011, je bila na Britanskih Deviških otokih ustanovljena tudi družba Powerlight Investments s formalnim ciprskim lastnikom M.E Nominees. Ta je že leta 2017 vzbudil pozornost novinarjev mednarodnega preiskovalnega projekta Rajski dokumenti.

Naslov nekdanjega župana Mirana Vuka v obrazcu za ustanovitev podjetja Powerlight Investments na Britanskih Deviških otokih

© Pandorini dokumenti

M.E Nominees je upravljal (in še vedno upravlja) več ciprskih podjetij, ki so prevzemala lastniške deleže v številnih slovenskih družbah. Ena izmed teh je bilo tudi podjetje Meltal – Rado Snežič, ki ga je do prevzema s Cipra obvladoval stric Roka Snežiča.

Ciprsko podjetje M.E Nominees nosi začetnici ustanovitelja družbe M. Eliades & Partners, Mariosa Eliadesa, vplivnega odvetnika, in tudi dolgoletnega znanca zdaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Ivana Simiča. Povezave tega podjetja s Slovenijo pa so tudi sicer številne. Kako, lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.