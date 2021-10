Hojs: »Slovenija se uvršča med peto in osmo mesto najbolj varnih držav«

Notranji minister tik pred interpelacijo hvali varnost v državi

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS, ki meni, da skrbi za varnost državljank in državljanov

© arhiv Mladine

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je danes nagovoril udeležence 5. dneva nacionalne varnosti v državnem svetu, je dejal, da se Slovenija uvršča med peto in osmo mesto najbolj varnih držav. Zaslugo za to je pripisal varnostnim sistemom in tudi vzgoji - "od najmlajših do tistih, ki usmerjajo aktivnosti in načrtovanje tega področja."

Minister je uvodoma povedal, da je "varnost ena tistih vrednot, ki je najvišje na lestvici vsakega državljana". Slovenija je po njegovih besedah izjemna, je na spletnih straneh zapisalo ministrstvo za notranje zadeve.

Po Hojsovih besedah je Slovenija v smislu organizacije zaščite in reševanja v Evropi sicer specifična, saj so v večini evropskih držav ti sistemi "organizirani v okviru notranjih zadev". Vendar drugačne ureditve v naši državi ne vidi kot slabosti, ampak kot korporativno prednost. "V te sisteme je treba sicer vključiti tudi ministrstvo za notranje zadeve in policijo," je prepričan.

V zadnjem mesecu smo tako po njegovem svarilu "neposredno soočeni z novimi terorističnimi napadi". "Danes to imenujemo hibridna vojna, ki se trenutno dogaja na vzhodni meji Evropske unije in bo imela vpliv tudi na nacionalno varnost v Sloveniji," je spomnil. Čeprav se zdi to daleč, je razmere treba po njegovi oceni vzeti resno, imeti resne pogovore v strokovnih krogih, v operativnem smislu pa se je treba na take grožnje tudi ustrezno pripraviti, je dodal.

"Vse, tudi najbolj preprost ukrep ob naravni ali drugi nesreči, se začne z ustrezno pripravljenimi analizami in načrti," je izpostavil. Tudi v ministrstvu so bili po njegovem zagotovilu vedno vključeni v vse priprave in načrtovanje, ki jih je koordinirala uprava za zaščito in reševanje oziroma ministrstvo za obrambo. "Naša naloga je izjemno dobro opravljena," je glede na navedbe ministrstva sklenil Hojs.