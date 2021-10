Predlog za umik »informacijske limone«

Opravljanje rednih delovnih nalog neodvisnega nadzornega organa, s katerimi se zagotavlja zakonita obdelava osebnih podatkov, ne more biti sprejemljiva utemeljitev za podelitev "informacijske limone"

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka in dobitnica sporne "informacijske limone"

© Borut Krajnc

Spodaj podpisane sodelavke in sodelavci Sledilnika se zahvaljujemo za "informacijsko jagodo" - nagrado za izjemen dosežek na področju informacijskih znanosti -, ki nam jo je podelilo strokovno združenje konference Informacijska družba, ki jo sestavljajo sodelavci Inštituta Jožef Stefan, Slovensko društvo za umetno inteligenco, Slovensko društvo Informatika, slovenska podružnica društva ACM in Inženirska akademija Slovenije. Ob tem izražamo začudenje nad odločitvijo strokovnega združenja, da se priznanje za "neizjemen dosežek", t.i. "informacijsko limono", sočasno podeli Informacijski pooblaščenki. Odločitev glede informacijske limone ocenjujemo kot neprimerno in neutemeljeno. Informacijska pooblaščenka je namreč po našem mnenju v zadnjem letu in pol vestno opravljala svoje delo.

Urad Informacijske pooblaščenke je samostojen in neodvisen nadzorni organ za področje ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja ter tudi ustavne pravice do varstva osebnih podatkov. Urad dnevno ureja ti področji in njegova naloga je, da zahteva ureditev varovanja osebnih podatkov na zakonit način.

V Sledilniku delamo s podatki in se redno srečujemo s konfliktom med dostopom do informacij in varovanjem osebnih podatkov. Nobena od teh pravic ni absolutna in zakoni nam določajo okvirje, znotraj katerih je potrebno delovati, četudi to včasih pomeni dodatno delo.

Menimo, da opravljanje rednih delovnih nalog neodvisnega nadzornega organa, s katerimi se zagotavlja zakonita obdelava osebnih podatkov, ne more biti sprejemljiva utemeljitev za podelitev "informacijske limone".

Združenju predlagamo, da nagrado umaknejo.

Zarja Muršič

Jana Javornik

Marko Brumen

Jure Mesarič

Branko Jevtić

Pika Založnik

Andrej Srakar

Ana Slavec

Barbara Krajnc