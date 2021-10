Boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami

Društvo za nenasilno komunikacijo meni, da se bo treba v prihodnje osredotočiti na delo s posebej ranljivimi skupinami žensk

Varuh človekovih pravic ob objavi poročila skupine strokovnjakov Sveta Evrope o uresničevanju istanbulske konvencije poziva pristojne organe, da sprejmejo strategijo za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Društvo za nenasilno komunikacijo pa meni, da se bo treba v prihodnje osredotočiti na delo s posebej ranljivimi skupinami žensk.

Slovenija je po ugotovitvah skupine pri Svetu Evrope (SE) že pred ratifikacijo konvencije SE o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, t. i. istanbulske konvencije, dosegla napredek pri oblikovanju pravnih okvirjev na področju preprečevanja nasilja v družini. Manj pozornosti pa namenja drugim oblikam nasilja nad ženskami, denimo psihičnemu nasilju in spolnemu nadlegovanju zunaj delovnega mesta, so ugotovili.

Slovenija naj glede na njihova priporočila denimo zagotovi celostno obravnavo vseh oblik nasilja nad ženskami in krepi prizadevanja, da bodo o vseh oblikah nasilja zagotovljeni razčlenjeni podatki.

Pri varuhu človekovih pravic menijo, da gre pri poročilu za pomemben mehanizem za varstvo človekovih pravic, ki osvetljuje stanje v naši državi in nas opozarja, kje so potrebne izboljšave in kako še moramo ukrepati za ustrezno zaščito žensk pred nasiljem, so za STA zapisali pri varuhu.

Skupina strokovnjakov v poročilu sicer po njegovi oceni izpostavlja številne pozitivne ukrepe naše države in nezanemarljiv napredek na tem področju, predvsem skozi zakonodajne spremembe, ki naslavljajo družinsko nasilje in kazniva dejanja posilstva in spolnega nasilja.

Kljub napredku pa poročilo po navedbah varuha izpostavlja težave, ki ostajajo. Spomnil je, da poročilo ugotavlja pomanjkanje usposabljanj in protokolov, ki bi vodili v ustrezen institucionalni odziv. Poleg tega je skupina zaskrbljena zaradi pomanjkanja koordinacije na ravni politik in pomanjkanja institucionalnega odziva glede spolnega nasilja, je navedel.

Po njegovih besedah so številne pomanjkljivosti ugotovili tudi sami, predstavnice skupine pa so se med obiskom Slovenije sestale tudi z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino.

Varuh poziva pristojne, da preučijo vsa priporočila skupine SE in čim prej sprejmejo ukrepe za njihovo uresničitev.

Tako kot varuh se tudi Društvo za nenasilno komunikacijo v celoti strinja s poročilom in problematičnimi področji, ki jih izpostavlja, je za STA povedala predsednica društva Katja Zabukovec Kerin. V prihodnjih letih pa se bo treba po njenem mnenju poleg dela s posebej ranljivimi skupinami žensk osredotočiti tudi na urejanje področja stikov staršev z otroki, kadar je prisotno nasilje.