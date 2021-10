Počivalšku dihajo za ovratnik

Neprepričljiva pojasnila, od kod mu listek in zakaj ni želel odkleniti telefona

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo in predsednik SMC

Zdaj je torej jasno, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je več kot sumljivo obnašal ob hišni preiskavi letos, povezani z lansko nabavo zaščitne medicinske in druge opreme. Obremenil ga je nekdanji vodja preiskav pri NPU Igor Kekec, pred poslanci preiskovalne komisije državnega zbora je namignil, da je bil minister o prihodu policije in preiskavi vnaprej obveščen – pri njem so našli listek z navodili, kako se naj zaradi preiskave obnaša.

Seja preiskovalne komisije, namenjena ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja, je s tem razkrila že drugi sumljiv dogodek v Počivalškovem ravnanju v preiskavi. O prvem so mediji, predvsem POP TV, poročali že letošnjega marca, danes pa se je na zaslišanju znova pojavila trditev, da preiskovalcem ni zaupal gesla za odklepanje svojega telefona, zaradi česar so ga poslali na odklepanje v tujino in plačali v višini 2000 evrov. 22. marca letos je na Facebooku minister zapisal: "Zakaj so morali moj telefon poslati na odklepanje v tujino? V sklopu preiskave sem jim telefon predal brez zadržkov. Če bi me povabili na pogovor, bi jim telefon tudi odklenil, saj nimam kaj skrivati. Pa me NPU ni poklical in z mano neposredno govoril o temu. Namesto tega so telefon dali v odklepanje zasebnemu izraelskemu podjetju, kar je zaskrbljujoče. Nenazadnje sem le podpredsednik vlade in bi lahko na telefonu bile tudi državne skrivnosti. To je povsem nepremišljena poteza kriminalistov NPU. Vem, da sem ključna politična tarča tistih, ki hočejo zrušiti vlado za vsako ceno. Potem ko jim je padel v vodo načrt, da me odstranijo s poročilom Računskega sodišča in ko jim tudi poročilo KPK v ničemer ne pomaga pri tem načrtu, sedaj nadaljujejo z zadnjim postopkom, ki se vleče."

Oddaja Fokus na POP je že takrat poročala o obeh navedenih okoliščinah, da je »oviral dostop do vsebine na svojem telefonu, saj je imel ta privilegij, da je bil že vnaprej obveščen o hišnih preiskavah in se je lahko pripravil na to – tudi tako, da je pobrisal vse tisto, za kar ne bi želel, da vidijo preiskovalci oziroma izvedenci, ki pregledajo vsebino zaseženih telefonov…«

Drago Menegalija z Generalne policijske uprave pa je pojasnil, da osumljence kaznivih dejanj, ki jim kriminalisti v hišnih preiskavah zasežejo telefone in druge elektronske naprave ter jih zapečatijo, povabijo na odpečatenje, ki se ga osumljenci običajno udeležijo skupaj z odvetniki. Minister za gospodarstvo se je ves čas branil, da če bi ga poklicali na pogovor, ničesar ne bi skrival in bi telefon odklenil. Vendar so novinarji POP TV ta podatek že marca na podlagi zagotovil šefov policije in NPU označili za lažen – Počivalšek je takrat preprosto zavračal to možnost. Danes je pohitel s protinapadom na Facebooku, za laganje označil Kekčevo trditev in spet zavrnil vse poprejšnje očitke:

Vodja preiskave na NPU Igor Kekec je na današnjem zaslišanju na preiskovalni komisiji Državnega zbora lagal glede tega, da naj preiskovalcem ne bi dal gesla za odklepanje telefona, in so ga zato poslali na odklepanje v tujino.

Igor Kekec je danes posredno obremenil ministra

Mene osebno sicer glede tega nihče ni kontaktiral, vsa gesla pa so pridobili od mojega pooblaščenca. Ko so mu dejali, da imajo težave z odklepanjem telefona, jih je usmeril na ustrezne službe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je šlo za službeni telefon.

Ob kar dveh obremenilnih trditvah, kjer ves čas trdi, da sploh ni bil pozval k odklepanju telefona in ne, da ga ne bi želel odkleniti, pa minister zaenkrat ni uspel pojasniti, kako se je pri njem znašel omenjeni list z navodili, čeprav sum o tem ves čas pada na s strani Janše nastavljeno direktorico NPU Petro Grah Lazar. Razumeti je tudi, da minister oporeka podatku o tem, da so službeni telefon smeli poslati na odklepanje tujemu zasebnemu podjetju, saj po njegovem vročena odredba dopušča izvedbo preiskave telefona izključno strokovno usposobljenim osebam slovenske policije.

Je pa Počivalšek znova s prstom raje pokazal na POP TV, kajti po njegovem je edini podatek glede hišne preiskave prejel od odgovorne urednice POP TV Tjaše Slokar Kos. Njena medijska hiša naj bi, tako pravi, edina imela notranje informacije glede preiskovalnih dejavnosti NPU.

