Bruselj Janši: »V EU ni prostora za antisemitizem«

Tvit slovenskega premierja Janeza Janše je ponovno sprožil plaz kritik vodilnih predstavnikov članic in institucij EU

Janez Janša

© Borut Krajnc

V EU ni prostora za antisemitizem, družbena omrežja niso prostor za osebne napade na posameznike, so poudarili v Evropski komisiji v odzivu na tvit slovenskega premierja Janeza Janše o Sorosevih lutkah v Evropskem parlamentu, ki je v četrtek sprožil plaz kritik vodilnih predstavnikov članic in institucij EU.

"Ne komentiramo komentarjev, a naj razjasnim nekaj točk. Družbena omrežja bi morala biti prostor za konstruktivno in spoštljivo razpravo, ne za osebne napade na posameznike," je govorec komisije Christian Wigand odgovoril na vprašanje, kako komentirajo Janšev tvit.

"Stališče komisije glede antisemitizma je zelo jasno. V EU ni prostora za antisemitizem. Kot smo poudarili v nedavni strategiji glede antisemitizma, je ta grožnja ne le judovski skupnosti, temveč tudi odprti in raznoliki družbi," je še poudaril.

Janša je v pozneje izbrisanem tvitu več evropskim poslancem očital, da so "lutke Sorosa v Evropskem parlamentu", še zlasti oster je bil do vodje misije Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev Sophie in 't Veld, ki je trenutno v Sloveniji. Očita ji, da želi rušiti vlado.

Tvit je sprožil plaz kritik vodilnih predstavnikov članic in institucij EU. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je Janšo pozval, naj preneha napadati evroposlance, nizozemski premier Mark Rutte pa je celo protestiral pri slovenski veleposlanici.

Odzval se je tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je v četrtek pozno zvečer v tvitu opozoril, da morajo evropski poslanci opravljati svoje delo svobodno, brez vsakršnih pritiskov. Ob tem je pozval k medsebojnemu spoštovanju.

"Zaskrbljujoče je, kako predsedujoči Svetu EU in premier Slovenije postavlja pod vprašaj vrednote EU."



Clara Ponce de Melo,

tiskovna predstavnica iz vrst liberalcev

Na Janšev tvit so se odzvali tudi v političnih skupinah Evropskega parlamenta v Bruslju. Večina jih je med brifingom za novinarje, ki je potekal pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta prihodnji teden v Strasbourgu, Janšev tvit ostro obsodila.

"Zaskrbljujoče je, kako predsedujoči Svetu EU in premier Slovenije postavlja pod vprašaj vrednote EU," je dejala tiskovna predstavnica iz vrst liberalcev Clara Ponce de Melo. Janšev tvit je označila za "odvraten, antisemitski in žaljiv", pri čemer je omenila pokojnega nekdanjega predsednika stranke evropskih liberalcev (Alde) Hansa van Baalena. Slednji je namreč skupaj z in 't Veldovo upodobljen na fotografiji spornega tvita.

Omenila je tudi misijo parlamentarnega odbora Libe v Sloveniji, ki prav danes zaključuje svoj obisk. To bi bila dobra priložnost za Janšo, da odgovori na vprašanja članov misije v povezavi z vladavino prava in svobodo medijev, je povedala. Janša se namreč s člani misije ni želel sestati.

Tudi pri Zelenih obsojajo tvit premierja Janše, je povedal njihov govorec Alex Johnson in tvit označil za "odvraten". Kot je dejal, v Evropi ni prostora za tovrstno govorico antisemitizma, še posebej, če prihaja od predsedstva Svetu EU. Tovrstni napadi natančno kažejo, zakaj poslanci Evropskega parlamenta preučujejo stanje glede pravne države.

Tiskovna predstavnica druge največje skupine socialdemokratov (S&D) Utta Tuttlies pa je dejala, da morajo biti vsi poslanci, vključno iz skupine S&D, sposobni opravljati svoje naloge kot izvoljeni predstavniki.

Janša se je namreč na Twitterju ostro odzval tudi na zapis socialdemokratov, ki so bili kritični, ker se ni sestal z delegacijo Evropskega parlamenta, ampak so naleteli "na prazen stol".

Drugačnega mnenja so bili v skrajno desni skupini Identiteta in demokracija (ID). Njihov predstavnik Tobias Tauscher je pripomnil, da vsi govorijo le o Poljski in sedaj tudi o Sloveniji, manjka le še Madžarska. "Morda bi morali enostavno nehati stalno izzivati in pustiti ljudem delati. In tistim premierjem, ki v svojih državah uspešno vladajo, tudi pustiti vladati in jih ne poskušati stalno diskreditirati," je dejal.

Na njegove besede se je odzvala tiskovna predstavnica Levice Sonja Giese, ki mu je glede na to, da oba prihajata iz Nemčije, dala jasno vedeti: "Antidemokratom enostavno pustiti delati zgodovinsko gledano še nikoli ni bila posebno dobra zamisel. To bi morali vedeti še zlasti mi, Nemci."