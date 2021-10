Odstopila urednica informativnega programa TV Slovenija

Manica Janežič Ambrožič se je za ta korak odločila, ker se ne strinja s spremembami programsko-produkcijskega načrta za informativni program za prihodnje leto

Manica Janežič Ambrožič se zaradi sprememb, ki jih prinaša programsko-produkcijski načrt, poslavlja od položaja odgovorne urednice info programa na TV Slovenija

Odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Manica Janežič Ambrožič je z današnjim dnem odstopila s položaja. Za ta korak se je odločila, ker se ne strinja s spremembami programsko-produkcijskega načrta za informativni program TVS za prihodnje leto, so sporočili iz RTVS.

Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so zapisali, da so manjše spremembe programsko-produkcijskega načrta nujne tako zaradi kadrovskega manka kot tudi padca gledanosti informativnih oddaj.

Za vodstvo RTVS je odstop Manice Janežič Ambrožič "popolno presenečenje", saj jo je v. d. direktorja TVS Valentin Areh v današnjem pogovoru pozival, naj ne odstopi, so še pojasnili. Vodstvo novega vršilca dolžnosti odgovornega urednika za zdaj ne bo imenovalo, to delo bo še naprej kot v. d. opravljala Manica Janežič Ambrožič.

Osnutek programsko-produkcijskega načrta bo sicer v ponedeljek obravnaval programski svet RTVS. Po poročanju nekaterih medijev se največ spremembe obeta ravno v informativnem programu, saj naj bi nekatere informativne oddaje skrajšali, nekatere pa ukinili.

Na ponedeljkovi seji bo nedvomno govora tudi o odstopu Manice Janežič Ambrožič, je za STA napovedal njegov predsednik Ciril Baškovič. Kot je dejal, lahko sicer opravijo razpravo, ki bo informativne narave. Programski svet pa se lahko v nadaljevanju vključi v postopek imenovanja novega odgovornega urednika, če kandidat, ki ga bo predlagal direktor, ne bo dobil večinske podpore uredništva, je pojasnil Baškovič.

Kot je razvidno iz dnevnega reda seje, bo na njej predstavljena tudi informacija o poslovanju RTVS. Po Baškovičevih besedah gre za tekoče obveščanje generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, tokrat o sicer pestrem aktualnem dogajanju.

Dodatna pojasnila glede poslovanja je od direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha sicer zahteval tudi nadzorni svet RTVS na seji 25. avgusta, vendar je namestnik predsednika nadzornega sveta Borut Rončević vložil tožbo za ugotovitev ničnosti sklepov. Sejo so namreč mimo Rončevića, ki je tedaj vodil nadzorni svet, sklicali štirje svetniki, saj ta ni sledil njihovi zahtevi o sklicu takojšnje seje.

Nadzorni svet je na omenjeni avgustovski seji z večino članov tudi izvolil Danila Tomšiča za novega predsednika nadzornega sveta. A je potem vlada 28. septembra na dopisni seji sprejela sklep o razrešitvi Matjaža Medveda in Petre Majer kot predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu ter na njuno mesto imenovala Antona Tomažiča in Milenka Ziherla. Dan pozneje, 29. septembra, je nadzorni svet z večino članov izvolil Janeza Čadeža za svojega predsednika. Že 1. oktobra pa je upravno sodišče odpravilo sklepa vlade, s katerima je ta zamenjala omenjena nadzornika. Pritožba zoper odločitev sodišča ni dovoljena.

Tomšič je zato prepričan, da so sklepi o imenovanju Čadeža, ki je bil izvoljen z glasovoma Ziherla in Tomažiča, neveljavni, in je zato sam predsednik nadzornega sveta. Tako je za ta teden sklical novo sejo nadzornikov. Svetniki bi se morali sestati v torek, prišlo jih je šest, torej večina, vendar pa seje niso mogli izpeljati, saj jih direktor RTVS Grah Whatmough ni pustil v prostore RTVS. Grah Whatmough namreč meni, da so sklepi o imenovanju Čadeža veljavni in je torej le Čadež tisti, ki lahko skliče sejo nadzornikov.

Obe strani, tako Tomšič kot Grah Whatmough se sklicujeta na pravni mnenji, ki sta ju pridobila od različnih odvetniških družb. Kako se bo zadeva razpletla, še ni jasno, je pa jasno, da je nadzorna funkcija organa trenutno okrnjena, saj se nadzorniki bolj kot z vsebino ukvarjajo s formalnimi vprašanji. A Tomšič napoveduje, da bodo s somišljeniki vztrajali, da se seja izvede in da se nadzorna funkcija, ki jo imajo, izvaja.