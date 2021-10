Nesramnosti predsednika državnega sveta

»Zavidljivo nizka« raven komunikacije v Sloveniji

Alojz Kovšca v Odmevih

© RTVSLO

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v sobotnih Odmevih skozi lapsus nepričakovano razkril resnico lastnega zavidanja: »Recimo meni se sploh raven komunikacije v Sloveniji zdi na zavidljivo nizkem nivoju.« Bo kar držalo.

Opazovalna misija Evropskega parlamenta je bila povod, da so Kovšco, sploh po nesramnih in diplomatsko nevzdržnih komentarjih predsednika vlade v odnosu do evropskih politikov, do česar so domači mediji znova pristopili sramežljivo in v precejšnji razliki glede na tuje, sploh povabili pred kamero. Resda le za trenutek. Če so se tuji novinarji čudili Janezu Janši, njegovemu antisemitizmu in prostaštvu, so domači dogajanje ovijali v celofan poročanja o »nenavadni polemiki«, če uporabim besede voditelja Igorja E. Berganta v isti informativni oddaji. In res, dokler stvari ne bomo znali poimenovati s pravim imenom, strah novinarjev gor ali dol, nikoli ne bo bolje.

Ampak zakaj je lapsus predsednika državnega sveta, skrit za sicer uglajen nastop, pravcati simptom problema? Ker kot velik podpornik Janše in predsednik stranke GAS, ki se priklaplja Počivalškovi SMC, sicer v komunikaciji zmore toliko nesramnosti in žaljivosti, da mu že kakšen Mahnič in Hojs komaj parirata.

»Zavidljivo nizek nivo« sporazumevanja, ki ga proizvajajo naši vodilni politiki in Kovšca sam, vsakodnevna hiperbolična govorica sovraštva, nesramnosti in žaljivk, se je po zaslugi ustvarjalcev Odmevov za trenutek sprevrgla v poceni pridigo o etiki javne besede s strani tistih, ki jo gojijo! S tem, ko RTV Slovenija perverzno promovira takšne politike, ne glede na njihovo funkcijo ali vsebino izjave, ne da bi omenila, da so del problema in ne rešitve, torej s tem, ko nas ne želi spomniti na njihovo lastno neverodostojnost, zgolj poglablja začetni razcep in shizofrenijo sprenevedanja o kulturi komuniciranja. Pri čemer govorimo o vrhu ledene gore, saj nekulturi sledijo tudi dejanja.

Kovšca med svojimi ciničnimi dvomi v pravice transspolnih oseb

© Twitter / IN MEDIA RES

Dokazov o nesramnostih predsednika državnega sveta kar mrgoli: številne so usmerjene v novinarje ali medije, spet druge so politično nekorektne, npr. uperjene v transspolne osebe, tretjič Kovšca rad deli lekcije sodnikom, predvsem pa je pogosto žaljiv in odrezav že na neideološki ravni. Kot nekdo, ki je popolnoma prevzel retoriko hujskaštva vladajoče stranke, si je tudi zaslužil vabilo, da postane kolumnist »fašistične« Nacionalne tiskovne agencije. Ampak predsednik državnega sveta je kasneje, ob razkritju škandala, ki bi morda omadeževal tudi njegovo ime, možnost objavljanja na tem skrajno desnem portalu, ki ga obvladujejo neonacistični rumeni jopiči, vendarle modro odklonil.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**