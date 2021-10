Orbanov izzivalec: »Izhod ni ne desno ne levo, ampak zgolj navzgor«

Madžarska opozicija v volilni boj z Orbanom pošilja konservativca Marki-Zaya

Madžarskega premierja Viktorja Orbana bo na parlamentarnih volitvah prihodnje leto izzval Peter Marki-Zay, ki je slavil na volitvah za vodilnega kandidata opozicije. Konservativec, ki ni član nobene stranke, je s 56,71-odstotno podporo premagal socialdemokratko Klaro Dobrev, ki je osvojila 43,29 odstotka glasov.

"Danes smo spremenili tudi opozicijo," je po izvolitvi povedal Marki-Zay. Opozicija lahko samo skupaj premaga Orbana, je dodal. "Izhod ni ne desno ne levo, ampak zgolj navzgor," je še poudaril župan manjšega mesta Hodmezovasarhely po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Njegova protikandidatka Klara Dobrev mu je čestitala za zmago in napovedala, da bo storila vse za podporo v predvolilni kampanji. Z Marki-Zayem sta se strinjala, da enotnosti opozicije ni mogoče zlomiti.

Drugega kroga izbire skupnega kandidata šestih opozicijskih strank, ki je potekal prejšnji teden, se je udeležilo okoli 662.000 ljudi. Septembra je v prvem krogu, v katerem se je pomerilo pet kandidatov, glasovalo nekaj manj kot 634.000 ljudi.

Po ocenah nekaterih analitikov bi lahko 49-letni konservativec, katolik in oče sedmih otrok nagovoril konservativne volivce na podeželju, ki morda ne verjamejo več v Orbanovo vladanje. Obenem pa bi lahko prepričal tudi bolj levo usmerjene volivce v mestih, saj svojo konservativnost povezuje z odprtostjo, strpnostjo in sposobnostjo sklepanja kompromisov.

Marki-Zay je študiral ekonomijo, elektrotehniko in zgodovino. Med letoma 2004 in 2009 je z družino živel v Kanadi in ZDA, v politiko pa je vstopil šele leta 2018. Takrat je bil izvoljen za župana manjšega mesta Hodmezovasarhely na jugu Madžarske, ki je do tedaj veljalo za utrdbo Orbanovega Fidesza. Leto kasneje je ponovil zmago.

