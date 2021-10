Protest za več solidarnosti z migranti

Več tisoč poljskih državljanov je zahtevalo dostojnejšo obravnavo beguncev, ki zadnje tedne množično prihajajo čez mejo z Belorusijo. Še posebej nasprotujejo nasilnemu vračanju migrantov čez mejo.

Več tisoč poljskih državljanov se je v nedeljo zbralo na protestih v Varšavi in Krakovu ter zahtevalo več solidarnosti in dostojnejšo obravnavo beguncev, ki zadnje tedne množično prihajajo čez mejo z Belorusijo. Še posebej nasprotujejo nasilnemu vračanju migrantov čez mejo v Belorusijo.

"Konec mučenju na meji!" in "Nihče ni nezakonit!" so med drugim vzklikali protestniki, zbrani pred poslopjem spodnjega doma parlamenta, sejma, v Varšavi. Zahtevali so končanje deportacij in vlado obtoževali nezakonitega vračanja migrantov nazaj v Belorusijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Med drugim so si naredili transparente iz termo odej, kakršne humanitarne organizacije razdeljujejo premraženim ljudem, in s tem opozorili, da s prihodom zime migrantom, ki jih vračajo čez mejo, grozi tudi smrt zaradi podhladitve.

Poljska vlada je sprejela stroge ukrepe, s katerimi želi zajeziti prihod migrantov, večinoma iz držav Bližnjega vzhoda, v državo. Na meji z Belorusijo je razglasila izredne razmere in začela na njej graditi trajen zid, za katerega naj bi odštela več kot 360 milijonov evrov. Prepovedala je tudi dostop na to območje humanitarnim delavcem in novinarjem.

Poljski parlament je poleg tega v četrtek potrdil spremembe zakona, ki uzakonjajo nasilno vračanje migrantov in pristojnim uradnikom omogočajo ignoriranje prošenj za azil, ki jih vložijo ljudje, ki so v državo vstopili nezakonito.

Poljska vlada je sprejela stroge ukrepe, s katerimi želi zajeziti prihod migrantov, večinoma iz držav Bližnjega vzhoda, v državo. Na meji z Belorusijo je razglasila izredne razmere in začela na njej graditi trajen zid, za katerega naj bi odštela več kot 360 milijonov evrov.

Zaskrbljenost ob teh ukrepih je izrazila vrsta humanitarnih organizacij, med njimi agencija ZN za begunce (UNHCR), saj da spodkopavajo temeljno pravico ljudi do azila in so v nasprotju s konvencijo ZN o beguncih.

Evropske vlade predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka obtožujejo, da je organizirano pripeljal begunce iz kriznih območij na zunanjo mejo EU. Lukašenko je namreč konec maja sporočil, da Belorusija v odgovor na sankcije EU migrantov ne bo več ustavljala na poti v unijo, nakar se je občutno okrepil val migrantov v Litvo, Latvijo in Poljsko.

Prihajajo številna poročila o krutem ravnanju mejnih organov z migranti in nezakonitih vračanjih čez vzhodno mejo EU. Sedem ljudi je po podatkih poljskih, litovskih in beloruskih oblasti od poletja tam umrlo.

