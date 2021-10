Kurzu drastično padla podpora

Vladajoča avstrijska stranka je po aferi podkupovanja in razkritju prirejenih javnomnenjskih raziskavah izgubila velik del podpore

Slovenski premier Janez Janša in (zdaj že nekdanji) avstrijski kancler Sebastian Kurz v severni steni Triglava

V Avstriji vladajoča ljudska stranka (ÖVP) je po izbruhu afere glede nezakonitega kupovanja naklonjenega poročanja medijev in prirejenih javnomnenjskih raziskav izgubila velik del podpore, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA kažeta ta konec tedna objavljeni javnomnenjski raziskavi. Še bolj je podpora padla Sebastianu Kurzu, ki je prejšnji teden zaradi suma korupcije odstopil z mesta avstrijskega kanclerja.

Javnomnenjski raziskavi sta v nedeljo objavila časnika Kurier in Profil. Rezultati obeh kažejo na močan upad podpore ÖVP, ki zdaj le še tesno vodi pred opozicijskimi socialdemokrati (SPÖ). Koalicijskih Zelenih medtem najnovejša afera naj ne bi prizadela.

V anketi, ki jo je za Kurier izvedla agencija OGM, ÖVP podpira 26 odstotkov vprašanih, SPÖ pa 24 odstotkov. Narasla je podpora svobodnjakom (FPÖ), ki so pri 21 odstotkih. Zeleni in tudi stranka Neos uživajo okoli 12-odstotno podporo.

Zelo podobne so ugotovitve ankete agencije Unique Research za časnik Profil. V njej so sicer sodelujoči odgovarjali na dve vprašanji - glede ÖVP z novim kanclerjem Alexandrom Schallenbergom in glede ÖVP z njenim nekdanjim kanclerjem Kurzom. Velike razlike sicer ni bilo - z novim kanclerjem je dobila 25, s starim pa 26 odstotkov podpore.

Večina avstrijskih državljanov verjame, da očitki tožilstva na račun kanclerja niso iz trte izviti. Tako jih je v anketi za Profil menilo 67 odstotkov, le 23 odstotkov jih očitkom ne verjame. V anketi za Kurier pa je 71 odstotkov vprašanih menilo, da je bil odstop Kurza upravičen.

Socialdemokrati so bili v primeru Schallenberga izenačeni pri 25 odstotkih, v primeru Kurza so zaostajali s 24 odstotki. FPÖ je bila med 18 in 19 odstotki, Zeleni pri 14 odstotkih in stranka Neos med 11 in 12 odstotki.

Kot zmagovalec je iz afere očitno izšel podkancler iz vrst Zelenih Werner Kogler. V anketi javnomnenjskega strokovnjaka Petra Hajeka za največjo avstrijsko komercialno televizijo ATV je 43 odstotkov vprašanih ocenilo, da je bilo ukrepanje Koglerja "zelo dobro" ali "dobro", samo 16 odstotkov ga je ocenilo kot "zelo slabega".

Nasprotno je ravnanje Kurza kot "zelo slabo" ocenilo 47 odstotkov vprašanih, 19 odstotkov pa kot "precej slabo". Prvak FPÖ Herbert Kickl je ni odnesel dosti bolje: kot "zelo slabo" ali "precej slabo" je njegovo ukrepanje ocenilo skupaj 64 odstotkov vprašanih. Glede Schallenberga jih skoraj 30 odstotkov ni imelo mnenja, 40 odstotkov ga je ocenilo kot "precej slabo" ali "zelo slabo".

