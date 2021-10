Predsednika vlade pozivamo, da neha javno napadati zaposlene RTV Slovenija

Odziv upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije na odstop Manice Janežič Ambrožič z mesta odgovorne urednice informativnega programa na TV Slovenija

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Luka Dakskobler

Odstop odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija Manice Janežič Ambrožič je po mnenju Društva novinarjev Slovenije le še ena od posledic rušenja javnih medijev, ki jih izvaja trenutna vlada. Urednica je odstopila po mesecih pritiskov na njeno osebno in profesionalno integriteto. Bila je tarča orkestriranih napadov, v katerih je sodeloval tudi predsednik vlade. Da je odgovorna urednica nezaželena, je že pred meseci jasno sporočil generalni direktor RTV Slovenija, njegovemu pomanjkanju argumentov se je takrat uprla direktorica Televizije Slovenija, ki je bila vmes že razrešena na sporen način. Dogajanja v vrhu našega največjega javnega medija, kamor lahko prištejemo tudi naskok vlade na nadzorni svet, pričajo o želji po nadzoru in obvladovanju na račun uredniške neodvisnosti in javnega interesa.

Urednica je odstopila, ker se ni strinjala z rezi v dnevnoinformativni program Televizije Slovenija. V programsko-produkcijskem načrtu za prihodnje leto namreč vodstvo predvideva ukinjanje ali krajšanje dnevnoinformativnih oddaj. Oddaj, ki so steber javne službe in ki državljanom omogočajo informirano odločanje o javnih zadevah. Poslanstvo javnega medija ni zabava in razvedrilo, ampak informiranje, preiskovanje, kontekstualiziranje dnevnega dogajanja. Prav to je tisto, kar javni medij razlikuje od komercialnega, da njegovi programi niso vezani le na gledanost in všečnost. Problema pomanjkanja denarja bi se moralo vodstvo lotiti tako, da ne bi bil okrnjen program, ki je najbolj v interesu državljanov, vsekakor pa skupaj in v sozvočju z uredništvom in ne v nasprotju z njim. Odstop urednice je dokaz, da se finančni rezi izvajajo na račun uredništva in s tem tudi na račun gledalcev, ki bodo deležni manj kakovostnega programa. Glede na to, da je leto 2022 tudi volilno leto, bo potreba državljanov po obveščenosti še toliko večja.

Vlado in državni zbor pozivamo, da zagotovita stabilno financiranje RTV Slovenija. Predsednika vlade, da neha javno napadati zaposlene na javnem mediju, ustvarjati in spodbujati sovražnost do novinarjev ter pozivati k finančni destabilizaciji RTV Slovenija. Moč prinaša tudi odgovornost, česar bi se moral kot premier zavedati. Generalnega direktorja RTV Slovenija pa pozivamo, da vse nadaljnje poteze izpelje v dialogu in ob soglasju uredništva.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije (DNS)