»Moje imenovanje ni zmaga, STA ne sme biti v vojni«

Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc prevzema vodenje Slovenske tiskovne agencije (STA)

Igor Kadunc, novoimenovani direktor STA

© Uroš Abram

Igor Kadunc, ki bo konec meseca prevzel vodenje STA, se je na imenovanje odzval na Facebooku. Kot je zapisal, pa imenovanja ne jemlje kot kakršnokoli zmago, "kajti ne jaz ne STA nisva in ne smeva biti v vojni ali biti bitk s komerkoli". STA je tu, da opravlja odgovorno funkcijo, meni in dodaja, da bo naredil vse, da bo pri tem uspešna.

"Hvala članom nadzornega sveta STA, ki verjamete, da lahko prispevam k delovanju ene od ključnih ustanov za dobro delovanje medijev v Sloveniji. Ravno v teh dneh smo slišali, da so dobro delujoči mediji nujni pogoj za dobro delovanje demokracije. In STA je ena od hrbtenic tega," je zapisal Kadunc po tistem, ko so ga na današnji seji nadzorniki z večino glasov imenovali za novega direktorja STA.

Konec meseca bo vodenje sprva prevzel kot vršilec dolžnosti direktorja, direktorsko funkcijo s polnim mandatom pa bo začel opravljati z novim letom.

Na vprašanje, kako se bo lotil reševanja težkega finančnega položaja, v katerem se je znašla STA po tistem, ko je vlada ustavila financiranje javne službe, je v dodatni izjavi za STA Kadunc ocenil, "da je prav, da bi obrnili nov list" in se lotili reševanja zadev s stališča, da se bliža konec leta, da je treba to leto urediti financiranje na najboljši možen način in se predvsem posvetiti pogodbi za vladno financiranje za novo leto. Ob tem opozarja, da je pomembno, da se nakazuje skorajšnja odločitev sodišča v postopku, v katerem STA terja vlado za neizplačana sredstva, "ki bo nakazala smer, kako urediti to financiranje za letos in morda v prihodnje".

Vladnega predloga pogodbe o financiranju javne službe ne pozna podrobno, glede na to, kar je o njej slišal, pa je "očitno, da je ta trenutek ni moč podpisati", je še dejal.

Trenutno, ko še ni seznanjen s podrobnostmi, tudi ne vidi razlogov, da bi kot bodoči direktor ustavil katerega od sodnih postopkov, s katerimi STA poleg izterjave plačila za javno službo med drugim spodbija tudi vladno uredbo o izvajanju javne službe STA. "Če bi prišli do soglasja pri temeljih za normalno delovanje, pa bi bil premislek verjetno na mestu. Bistveno je, da se zagotovi ne le stabilno financiranje javne službe, ampak tudi da se omogoči STA, da lahko deluje na trgu in pridobi dovolj tržnih prihodkov," je še dejal Kadunc.