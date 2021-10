Hojs: »Med protestom nisem dajal nikakršnih navodil«

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se brani ugotovitev Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki je razkrila, da so bili v dveh operativnih centrih policije v času protesta poleg Hojsa še njegov državni sekretar Franc Kangler, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič in generalni direktor policije Anton Olaj

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

© Borut Krajnc

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs zatrjuje, da v operativnem centru policije v času protesta 5. oktobra ni dajal nikakršnih navodil. V center pa je, kot je povedal v izjavi medijem ob robu seje DZ, tisti dan prišel okrog 19.15. Podobno je na Twitterju zapisal državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič, sicer Hojsev strankarski kolega iz vrst SDS.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki je danes glede dogajanja med protesti opravila nadzor na Generalni policijski upravi, je po besedah predsednika Knovsa Matjaža Nemca (SD) ugotovila, da so bili v dveh operativnih centrih policije v času protesta notranji minister Aleš Hojs, njegov državni sekretar Franc Kangler, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič in generalni direktor policije Anton Olaj. Kot je povedal Nemec, pa Knovs ni mogel ugotoviti, ali je kdo od navzočih politikov policiji dajal neposredne ukaze, kako naj ukrepa na protestih.

Hojs je v današnji izjavi pojasnil, da je prišel čestitat vsem tistim, ki so v centru vodili akcije, in se pozanimat oziroma pogledat, kako je sama akcija, ki je bila takrat pravzaprav že končana, potekala.

Mahnič je v svojem tvitu med drugim zapisal, da sta bila s Hojsom med protestom v centru do okrog 18. ure. Navedel je, da je tja prišel šele "okoli 19.15, ko je bil glavni del protestov že končan". Prišel naj bi zaradi "seznanitve z delom in varnostno situacijo", nikomur pa naj ne bi dajal navodil, je še dodal.