Minister ne namerava odstopiti zaradi ukrepa, ki je posredno pripeljal do smrti mladega dekleta

Janez Poklukar ne sprejema odgovornosti

Janez Poklukar

© gov.si

Časopis Dnevnik je razkril podatek, da je vladni ukrep, ki je preusmeril odločanje državljanov in državljank na najmanj zanesljivo in za mlade najbolj nevarno cepivo COVID-19 Vaccine Janssen z določilom, da se dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT pridobi kar na dan cepljenja, pripravil minister za zdravje Janez Poklukar s svojo ekipo, pri čemer je zavrgel odklonilno mnenje lastne strokovne skupine.

V Forumu za demokracijo smo skrajno ogorčeni nad dejstvom, da minister ne sprejema odgovornosti in ne namerava odstopiti zaradi ukrepa, ki je posredno pripeljal do smrti mladega dekleta, neposredno pa je omogočil izdajanje na deset tisoče prezgodnjih (in torej lažnih) dokazil o cepljenosti. S tem je zavedel tisoče državljanov in državljank, ki so se počutili varne in se brez PCT potrdil neovirano gibali, prehajali državno mejo, odhajali na delovna mesta in se družili v zaprtih prostorih ter na tak način prispevali k povečanemu številu okužb. Zaradi posledic tega ukrepa se je še dodatno povečala nezaupljivost javnosti do cepljenja, kar se odraža v dramatičnem upadu števila cepljenj in ji bo sledilo podaljšanje epidemije z vsemi posledicami.

Ker kaže minister skrajno nerazumevanje za posledice svojega dejanja in je celo prepričan, da je ravnal pravilno, s čimer se oklepa svojega položaja, pozivamo poslanke in poslance, da nemudoma sprožijo vse postopke za njegovo interpelacijo.

Svoje dejanje minister utemeljuje kot administrativni ukrep, s katerim je želel razbremeniti cepljene osebe stroškov za hitre teste, kar je strokovno škandalozen izgovor in ga dodatno obremenjuje. Pomeni namreč, da je zavestno želel doseči, da se cepljenim ne bo potrebno več testirati, in to kljub temu, da dva tedna še ne bodo zaščiteni in da bodo poleg možnosti, da se okužijo sami, lahko okuževali tudi druge.

dr. Božidar Flajšman

dr. Spomenka Hribar

dr. Dušan Keber

dr. Vlado Miheljak

Vinko Möderndorfer

dr. Boris A. Novak

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Mitja Sardoč

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Darko Štrajn

dr. Niko Toš

dr. Boris Vezjak

