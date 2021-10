»Glupo« plačevanje davkov

Andrej Vizjak ne bi smel biti minister. Bo KPK tokrat le pripoznala težavo?

»To ni način, na katerega bi javni funkcionar opravljal svoje naloge, sploh pa ne na gostilniški način. Če so vpleteni osebni interesi, je treba obvestiti tudi proti-korupcijsko komisijo (KPK). Tukaj je res vse narobe in jaz sem precej zgrožen. Nikakor pa ne more minister nagovarjati k izogibanju plačila davkov,« je pravnik Rajko Pirnat včeraj na POP TV komentiral razkritje v povezavi z ministrom Andrejem Vizjakom, članom vladajoče SDS.

Na POP TV so razkrili zvočni posnetek iz leta 2007, torej iz časa prve Janševe vlade (2004-2008), v katerem se Andrej Vizjak, takrat kot gospodarski minister, pogovarja s podjetnikom Bojanom Petanom o prevzemu družbe Terme Čatež. Vizjak Petanu svetuje, naj prevzem Term Čatež opravi tako, da mu ne bo treba plačati davka.

Prepis s strani 24ur.com:

- Andrej Vizjak: "Enkrat boš moral državi plačati ..."

- Bojan Petan: "Saj enkrat ga boš moral."

- Andrej Vizjak: "Ne, ne rabiš ga!"

Vizjak je še dejal, da bi bilo plačilo davka državi »glupo«.

Tako zaledno početje ministra Vizjaka se je dogajajo v času, ko je vlada Janeza Janše javnost prepričevala, da se bori proti delovanju tajkunov, ki so z različnimi mejnimi praksami lastninili podjetja – v škodo javnega interesa. Hkrati je šlo za zaledno dogovarjanje med strankama, katerih akterji so se v javnosti prezentirali kot veliki politični rivali – Vizjak je član SDS, Petan pa je bil član LDS. V ozadju pa so, kot kaže posnetek (celoten je na voljo na spletni strani 24ur.com), sodelovali.

Minister Vizjak je bil sicer tudi v trenutni funkciji kot minister za okolje že vsaj dvakrat pod lupo protikorupcijske komisije (KPK). Prvič zaradi nakupa delnic Petrola; saj je kupil 415 delnic Petrola tik pred tem, ko je vlada, katere član je, liberalizirala cene naftnih derivatov in sprožila rast delnice. Vizjak je za delnice plačal 120.000 evrov, menda vzel tudi kredit, a nobeden od pristojnih organov – ne KPk in ne Agencija za trg vrednostnih papirjev – ni zaznala kršitev, zlorabe notranjih informacij. Prav tako KPK ni pripoznala kot sporno ravnanje ministra Vizjaka v primeru projekta hidroelektrarne Mokrice. Za ta projekt je bil Vizjak zadolžen v podjetju HESS, kjer je delal do nastopa ministrske funkcije, nato pa je kot minister izvedel vrsto procesov – predlagal in dosegel celo zakonske spremembe, da bi omogočil izpeljavo projekta. KPK zopet ni ugotovila nič spornega, nobenega nasprotja interesov, saj minister Vizjak naj ne bi o projektu aktivno odločal; dokumente so recimo podpisovali njegovi podrejeni. Zadnji bizaren in simboličen primer, kako se Vizjak ne vmešava aktivno v posel HE Mokrice, je bil podpis pogodbe o izgradnji obvoznice v Brežicah, ki je vezana na projekt HE Mokrice – minister je na fotografiji stal za svojo državno sekretarko, ki je v imenu ministrstva podpisovala pogodbo z občino.

Sporazum so podpisali državni sekretar na MZI Aleš Mihelič, župan Občine Brežice Ivan Molan in državna sekretarka na MOP dr. Metka Gorišek. Zadaj stoji minister Vizjak.

© Jure Kos / Gov.si

KPK informacije, da naj bi bil Vizjak dogovorjen, da se po ministrovanju vrne v službo v družbo, ki gradi HE Mokrice, ni prepoznala kot relevantne. O projektu HE Mokrice zdaj sicer odloča sodišče – projekt je okoljsko tako sporen, da ga ni možno speljati po ustaljeni proceduri, pač pa država pod taktirko Vizjaka dokazuje, da je tako nujen za elektriko (gre le za 1 % letne porabe), da je uničenje narave upravičeno. Čeprav odločitve še ni, so že razdeljeni čez stomilijonski gradbeni in podizvajalski posli.

Opozicija je sicer po poročanju N1 že imela zoper Vizjaka napisano interpelacijo, in sicer po refendumu o zakonu o vodah, ki je bil za ministra velika zaušnica, a je niso nikoli vložili v proceduro. Ugibanja, zakaj ne, so različna, ena od tez je, da denimo stranka SD v ozadju podpira Vizjakove poteze, zlasti njegovo HE Mokrice in hidroelektrarne, ki jih ima SD tudi v novem programu. Če minister Vizjak ni odstopil po referendumu, je sicer malo verjetno, da se bo čutil dolžnega odstopiti zdaj.

