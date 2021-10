Zaradi poziva k izpustitvi aktivista na pogovor 10 veleposlanikov

Nenehno zavlačevanje primera Osmana Kavale meče senco na spoštovanje demokracije, vladavino prava in transparentnost v turškem pravosodju

Osman Kavala

© Wikimedia Commons

Turško zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanike desetih držav, vključno z ZDA in Nemčijo, ki so v ponedeljek objavile skupen poziv k izpustitvi filantropa in aktivista Osmana Kavale, ob sklicevanju na diplomatske vire danes poročajo tuje tiskovne agencije.

Veleposlaništva Danske, Finske, Francije, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Nove Zelandije, Švedske in ZDA so v izjavi pozvale k čimprejšnji rešitvi njegovega primera, češ da nenehno zavlačevanje meče senco na spoštovanje demokracije, vladavino prava in transparentnost v turškem pravosodju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški notranji minister Süleyman Soylu se je na Twitterju pozno v ponedeljek kritično odzval na izjavo veleposlanikov. "Ni sprejemljivo, da veleposlaniki v tekočem primeru podajajo priporočila ali predloge pravosodju," je zapisal. Podobno se je odzval tudi turški minister za pravosodje Abdulhamit Gül.

Kavala je brez obsodbe v zaporu že od leta 2017, njegov primer pa je že večkrat poskrbel za napetosti med Turčijo in Zahodom. Nad njim visi niz obtožb, povezanih s protivladnimi protesti leta 2013 in spodletelim vojaškim udarom leta 2016.

Kavala je brez obsodbe v zaporu že od leta 2017, njegov primer pa je že večkrat poskrbel za napetosti med Turčijo in Zahodom. Nad njim visi niz obtožb, povezanih s protivladnimi protesti leta 2013 in spodletelim vojaškim udarom leta 2016. 64-letni Kavala vse zanika.

V zaporu Kavala ostaja kljub odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice iz decembra 2019, da je za zapahi zgolj z namenom, da se ga utiša, in da bi ga morale turške oblasti zato izpustiti.

Svet Evrope je nedavno posvaril Turčijo, da bo proti njej sprožil disciplinski postopek, če Kavala ne bo izpuščen do naslednjega zasedanja organizacije, ki bo med 30. novembrom in 2. decembrom. Naslednja obravnava na sodišču je za Kavalo predvidena 26. novembra.

B8xZAns3FcE