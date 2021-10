Za sistemske rešitve pri odpravljanju revščine

V slovenski mreži organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti (EAPN Slovenija), izpostavljajo, da je epidemija pokazala na siceršnje sistemske pomanjkljivosti. Zaradi oteženega dostopa do storitev so po njihovem prizadeti zlasti starejši, so navedli ob nedavnem mednarodnem dnevu boja proti revščini.

V EAPN Slovenija so v svojem drugem poročilu o revščini in socialni izključenosti v Sloveniji podobno kot že v prvem posebej izpostavili problem dolgotrajne revščine, stiske ljudi z minimalnimi dohodki in posledično socialno izključenost ter prenizko minimalno plačo.

Posebej so izpostavili še problem nasilja, ki se je znotraj družin v obdobju zaprtij države povečalo predvsem v času šolanja in dela od doma. Več je nasilja med partnerji, starši nad otroki in otroki nad starši. Izrazito je tudi prepletanje različnih oblik nasilja, tako spolnega, ekonomskega, verbalnega in fizičnega, so poudarili. Po njihovi oceni je pomembno sistemsko reševanje tega problema ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja.

Nevladne organizacije, ki so članice EAPN Slovenija, nadalje ugotavljajo, da se je dostop do institucij pri urejanju statusno-administrativnih zadev v času epidemije omejil. Prav tako osebe z izkušnjo revščine poročajo o nedostopnosti do zdravstvenih storitev.

Nujno je zagotavljati večjo dostopnost in odprtost centrov za socialno delo, so prepričani v EAPN Slovenija. Ljudje morajo imeti po njihovem mnenju sogovornika in nujno potrebno oporo v težkih življenjskih situacijah. Hkrati je nujno preprečevati administrativne zastoje, zaradi katerih ljudje ne pridejo pravočasno do storitev.

V poročilu pa so ugotovili tudi, da velika večina upokojenih, ki so upravičeni do varstvenega dodatka, tega ne prejema. "Pomanjkljive ali napačne informacije o tej obliki državne pomoči in zahtevnost postopka so ključni razlogi, da marsikdo te oblike pomoči kljub upravičenosti in potrebi po njej ne dobi," so kritični.

Leta 1992 je generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. oktober za mednarodni dan boja proti revščini z namenom, da bi opozorili na problem revščine v svetu in spodbudili aktivnosti za njeno zniževanje.