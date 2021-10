Tuji študenti slovenskim ne zasedajo mest na fakultetah

Trditev poslanca SNS Dušana Šiška, da ob vpisu tujega študenta na slovensko univerzo slovenski študent izgubi mesto na fakulteti, ne drži

Predavanje na Filozofski fakulteti

© MD

Dušan Šiško je 14. septembra na izredni seji državnega zbora dejal, da ob vpisu tujega študenta na slovensko univerzo »naš študent izgubi mesto na fakulteti«. Če tujec po koncu študija ostane v Sloveniji, to pomeni eno delovno mesto manj za slovenskega državljana, je trdil.

Poslanci so na seji razpravljali o predlogu dopolnitve zakona o tujcih, s katerim je opozicija želela odpraviti spremembo tega zakona, s katero so se zaostrili finančni pogoji za bivanje tujih študentov v Sloveniji.

Kot je znano, morajo imeti ti od aprila letos za pridobitev dovoljenja za prebivanje zagotovljena sredstva v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka, ki je trenutno 4826 evrov na leto.

Tuji študenti se ne morejo prijaviti na študijska mesta, razpisana za Slovence in državljane EU.

Po pravilniku o razpisu za vpis na fakultete mora ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ločeno objaviti število prostih vpisnih mest na fakultetah za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva ter za slovenske državljane in državljane članic EU.

Tako razpise objavljajo na ljubljanski, mariborski in primorski univerzi, so pojasnili za Razkrinkavanje.si. Tuji študenti se torej ne morejo prijaviti na študijska mesta, razpisana za Slovence in državljane EU.

Na mariborski univerzi so pojasnili, da gre kvečjemu lahko za nasprotno: »Fakulteta lahko presodi, da bo vpisna mesta za tujce, če so ta še prosta, v prijavnem roku ponudila tudi Slovencem, pri čemer imajo Slovenci prednost. V nobenem primeru tako ne gre za škodo na račun slovenskih študentov.«

