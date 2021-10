Zamolčano podjetje nekdanje poslanke

Nekdanja poslanka SMC Maruša Škopac je približno polovico mandata v obdobju 2014 –2018 bila tudi solastnica podjetja na Britanskih Deviških otokih, o katerem ni poročala komisiji za preprečevanje korupcije

Maruša Škopac, nekdanja poslanka SMC

»Vsi vemo, da se v državne ceste že nekaj let ni dovolj vlagalo in da so nekatere v zelo slabem stanju, zato vsi z nestrpnostjo pričakujemo, da se končno sredstva v prometno infrastrukturo povečajo.« Tako je aprila 2017 v državnem zboru med razpravo o predlaganem odloku o okviru za proračune v naslednjih treh letih razmišljala nekdanja poslanka SMC Maruša Škopac.

Slabo leto prej je bilo iz poslovnega registra na Britanskih Deviških otokih izbrisano podjetje Perceptos Hong Kong Limited, katerega solastnica je bila Škopčeva, razkrivajo Pandorini dokumenti.

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev ICIJ je pridobil 11,9 milijona raznovrstnih dokumentov o ponudnikih storitev v davčnih oazah in drugih davčno ugodnejših jurisdikcijah, pa tudi o registracijskih agentih, ki skrbijo za nešteto slamnatih podjetij in sklade v davčnih oazah po svetu.

Podjetje je bilo sicer ustanovljeno že precej pred državnozborskimi volitvami leta 2014, po katerih se je na oblast zavihtela SMC s prvotnim predsednikom Mirom Cerarjem.

Maruša Škopac v času poslanskega mandata ni ravnala v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je od nje med drugim zahteval prijavo premoženjskega stanja. Poslanci morajo protikorupcijski komisiji poročati o premoženju ob začetku in po koncu mandata.

