Pozivi k odstopu Vizjaka in celotne vlade

Če okoljski minister zaradi spornih posnetkov ne bo odstopil sam, v opoziciji ne izključujejo možnosti njegove nove interpelacije

Andrej Vizjak, minister za okolje RS

© Borut Krajnc

Po objavi posnetka, na katerem naj bi okoljski minister Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, se iz vrst opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB vrstijo pozivi k odstopu Vizjaka in celotne vlade. Če Vizjak ne bo odstopil sam, v delu opozicije ne izključujejo niti možnosti njegove nove interpelacije.

POP TV je namreč v ponedeljek objavil 14 let star posnetek, na katerem naj bi Vizjak Petanu v času prve vlade Janeza Janše predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Obenem naj bi mu ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo ta pristal na njegove pogoje.

Po besedah prvaka LMŠ Marjana Šarca, smo znova priča "dimniškemu sindromu, ko Janez Janša na zunaj obtožuje leve tranzicijske tajkune in ne vem kaj še vse, potem pa se seveda izkaže, da z njimi lepo sodeluje". Šarec je ob tem še dejal, da Vizjak sploh ne bi smel postati minister, odtopiti pa da bi moral že po zaključenem referendumu o noveli zakona o vodah.

"V tej vladi smo vajeni nizkih standardov, in zato je verjetno odveč pričakovati njegov odstop," je še dejal Šarec. Napovedal je, da bodo, v kolikor Vizjak ne bo odstopil sam, morali v opoziciji zoper njega vložiti interpelacijo. Šarec sicer ne dvomi, da Vizjak uživa podporo predsednika vlade Janše, saj "teh dogovorov verjetno ni sklepal brez njegove vednosti".

Po Šarčevih besedah so tega pri sedanji vladi navajeni, saj da ta deluje protiustavno, protizakonito in skregano z normalno demokratično družbo Ocenil je še, da so standardi v politiki danes padli ter da je vlada izgubila vso kredibilnost, zato je po njegovih besedah čas za volitve.

Podpredsednik SD Matjaž Nemec je v izjavi za medije dejal, da bo Vizjak težko dokazal, da je posnetek zmontiran. Ministru je ob tem očital, da ni pripravljen sprejeti odgovornosti. "Kot državljan se sprašujem, kako globoko se lahko še kot politika spustimo, umaknemo vrednote za to, da uveljavljamo neke politične interese, ki niso nujno kolektivni, ampak zgolj individualni," je dejal.

Izpostavil je, da se za zdaj predsednik vlade ni odzval na objavljene posnetke, ker se "očitno nikomur te zadeve ne zdijo dovolj sporne, da bi z vidika morale, etike, integritete ali pa preprosto življenjske človeške dostojnosti odstopil in prepustil vodenje te vlade bolj sposobnim ljudem". Po njegovem mnenju si Slovenke in Slovenci zaslužijo boljše upravljanje države in boljšo vlado, ne samo z vidika morale, ampak tudi strokovnosti. Nedostojno in nedopustno obnašanje vlade pa po njegovi oceni vnaša dodaten nemir v že tako razdvojeno družbo.

Razkritje omenjenih posnetkov pa po besedah vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca govori o tem, da gre v primeru Vizjaka za "človeka, ki je pripravljen dobesedno trgovati z državnim vplivom". Kot je še dejal, bi to bil v vsaki sodobni demokraciji povod za odstop ne zgolj posameznega ministra, ampak celotne vlade. Po besedah Vatovca je takšno početje pokazatelj tega, kako deluje stranka SDS, ter tega, da jim "gre samo za vpliv in denar in da jim je prav malo mar za ljudi in za državo".

Tudi v SAB ne dvomijo v avtentičnost in pristnost objavljenih posnetkov. Takšno početje je po besedah vodje poslanske skupine SAB Maše Kociper vzrok, da so v preteklosti v državi izginili milijoni in je nastala bančna luknja, ceno takšnih zgodb pa so pozneje plačali vsi davkoplačevalci. Domnevno početje Vizjaka pa je po njenih besedah nedopustno, ker meče "slabo luč na politiko, na integriteto njega kot politika in vlade, kateri pripada".

Ob tem so se v SD in Levici odzvali še na odziv notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je na Twitterju zapisal, da mu je več let star prisluh ministra Vizjaka bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade. Po mnenju Nemca ta zapis potrjuje, da je Hojs vedel za posnetek in bi ga moral že pred časom prijaviti. Kot je ocenil Nemec, je iz Hojsovega zapisa na Twitterju moč razbrati, da je opustil dolžnost naznanitve pregona kaznivega dejanja.

Po besedah Vatovca pa je Hojs zamolčal obstoj teh posnetkov, ker je moral zaščiti lastno stranko. "Zamolčal je sumljive rabote svojega ministrskega in strankarskega kolega, zato ker je to v korist SDS," je prepričan Vatovec. Zato bi po njegovem mnenju morala odstopiti ne samo oba ministra, ampak celotna vlada, saj je to edini način, da se poskusi normalizirati trenutno stanje v državi. Na podlagi omenjenih razkritij pa bodo dopolnili tudi vsebino interpelacije zoper Hojsa, za katero so prejšnji teden naznanili, da jo bodo vložili, je še povedal Vatovec.