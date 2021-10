Nekdanji Trumpov svetovalec obtožen zaničevanja ameriškega kongresa

Zloglasni Steve Bannon zanemaril poziv za predajo dokumentov in zaslišanje

© Gage Skidmore / Flickr

Desničarskega populista, ki je hotel združiti evropsko skrajno desnico, in nekdanjega svetovalca bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steva Bannona, je odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki preiskuje napad privržencev nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja, obtožil zaničevanja kongresa, ker je zanemaril poziv za predajo dokumentov in zaslišanje.

Trump želi ovirati delo preiskovalnega odbora in je svojim ljudem ukazal, da ne odgovarjajo na vprašanja in ne predajajo dokumentov. Vložil je tudi tožbo proti odločitvi predsednika ZDA Joeja Bidna, da Trumpu odvzame imuniteto, in proti nacionalnim arhivom, naj odboru ne predajo zahtevanih dokumentov o napadu na kongres.

Predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson iz Mississippija, je dejal, da se je Bannon očitno pripravljen žrtvovati za prikrivanje dejstev o 6. januarju in za zvestobo Trumpu, vendar je obtožba o zaničevanju kongresa jasno sporočilo vsem drugim, da jih ne bodo odvrnili od njihove naloge.

Obtožba o zaničevanju kongresa med drugim zavrača Trumpove poskuse uveljavljanja imunitete zase in za člane nekdanje vlade z ugotovitvijo, da Bannon v času napada na kongres ni bil v vladi, saj ga je Trump leta 2017 odpustil s položaja političnega stratega Bele hiše.

O obtožbi mora sedaj glasovati celoten predstavniški dom kongresa, kar naj bi bilo na sporedu v četrtek. Primer gre potem do ministrstva za pravosodje ZDA, ki se bo moralo odločiti, ali bo sprožilo kazenski pregon in aretiralo Bannona.

Republikanska kongresnica iz Wyominga Liz Cheney je dejala, da Trumpovi in Bannonovi poskusi oviranja preiskave razkrivajo, da je bil Trump osebno vpleten v načrtovanje in izvedbo napada 6. januarja, in odbor bo temu prišel do dna.

Bannon je 5. januarja izjavil, da bo 6. januarja v Washingtonu "izbruhnil cel hudič", s Trumpom pa sta komunicirala pred napadom in kasneje.

Trump je 6. januarja svoje privržence poslal nad kongres, kjer so hoteli preprečiti formalno potrditev Bidnove zmage na predsedniških volitvah lani novembra. Zaradi napada je umrlo več ljudi, kongresniki so si z begom reševali glave, več policistov pa je bilo ranjenih.

