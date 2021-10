Iz mestne hiše bodo odstranili sporni kip

188 let star kip enega od ustanovnih očetov ZDA in lastnika sužnjev Thomasa Jeffersona bo romal na smetišče zgodovine

Newyorški mestni svet je v torek soglasno potrdil resolucijo za odstranitev 188 let starega kipa enega od ustanovnih očetov ZDA in avtorja deklaracije o neodvisnosti Thomasa Jeffersona iz svoje dvorane, ker je bil Jefferson lastnik sužnjev.

Pobudo za odstranitev kipa so že junija lani dali predsednik mestnega sveta Corey Johnson in nekaj drugih svetnikov. V pismu županu Billu de Blasiu so napisali, da so v mestnem svetu moteče podobe delitev in rasizma. Pobudniki odstranitve kipa trdijo, da nočejo voditi vojne proti zgodovini, vendar želijo, da je ta resnična in ne polna laži.

Resolucija mestnega sveta še ne predvideva kraja selitve kipa iz dvorane, ampak določa, da mora biti kraj znan do konca letošnjega leta. Verjetno ga bodo preselili v kakšen muzej. Največkrat so doslej omenjali prostore newyorškega zgodovinskega društva, vendar to društvo za hrambo kipov zaračunava takso.

V mestnem svetu so imeli težave z Jeffersonom že več let, pozivi za odstranitev kipa pa so se okrepili lani po izbruhu velikih protestov proti rasizmu in simbolom rasizma, potem ko je beli policist v Minneapolisu med aretacijo ubil temnopoltega Georgea Floyda.

Jefferson je imel na svoji plantaži v Virginiji več kot 600 sužnjev, z eno od žensk v njegovi lasti pa je spočel šest otrok. Jefferson ni bil edini od tako imenovanih očetov naroda, ki so bili lastniki sužnjev.

Med njimi je bil tudi prvi predsednik ZDA George Washington, ki je sicer javno nasprotoval suženjstvu in je v oporoki osvobodil vse svoje sužnje.

DgetYTYcNZo

QzX-VlQigQI

1LtuR2tE4h4