Hudi pritiski na novinarje

Pandorini dokumenti razkrivajo korupcijo oblasti

© Wikimedia Commons

Pet medijev, ki so v okviru Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) sodelovali pri pripravi nedavno objavljenih Pandorinih dokumentov, se je iz strahu pred represijo države umaknilo in odločilo, da ne objavijo načrtovanih publikacij, je na torkovem spletnem posvetu razkril direktor ICIJ Gerard Ryle.

Posvet sta pripravili avstrijski novinarski društvi Presseclub Concordia in Forum Journalismus und Medien (fjum). Ryle je na njemu spregovoril o "v nebo vpijoči zlaganosti vladajočih" in hudem pritisku, ki so mu po razkritjih v Pandorinih dokumentih izpostavljeni novinarji v nekaterih državah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pandorini dokumenti, katerih objava je stekla 3. oktobra, razkrivajo sporne finančne posle svetovnih voditeljev in vplivnežev v davčnih oazah. Na njih je pod okriljem ICIJ leto in pol delalo okoli 600 novinarjev iz 150 medijev in 115 držav, ki so se v ta namen prebili skozi več kot deset milijonov dokumentov in podatkov iz davčnih oaz.

Kot je ocenil Ryle, nova razkritja, ki sledijo podobnim v letih 2016 in 2017, kažejo, da se razmere v zadnjih letih niso izboljšale, ampak je vse postalo "še slabše, kot kadarkoli prej". Obenem je spregovoril o prvih posledicah Pandorinih dokumentov.

Pet medijev, ki so v okviru Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) sodelovali pri pripravi nedavno objavljenih Pandorinih dokumentov, se je iz strahu pred represijo države umaknilo in odločilo, da ne objavijo načrtovanih publikacij, je na torkovem spletnem posvetu razkril direktor ICIJ Gerard Ryle.

Kot pozitivne primere je med drugim navedel hitro pripravo pomembnega zakonskega predloga proti davčnim oazam v ZDA, sprožitev postopka za odstavitev predsednika v Čilu in poraz stranke češkega premierja Andreja Babiša na nedavnih parlamentarnih volitvah.

A obenem se je več kot deset držav že skušalo polastiti razkritih dokumentov, je opozoril. ICIJ ima sedež v ZDA, kjer je zaradi velikega pomena prvega člena ameriške ustave zelo težko tožiti medije, ki delajo korektno. Zato se Ryle sam, vsaj zaenkrat, ne počuti ogroženega. A v nekaterih državah so novinarji izpostavljeni veliko večjim nevarnostim in pritiskom, je pojasnil.

V dveh tednih po začetku objave Pandorinih dokumentov se je zato pet medijskih partnerjev, ki so pred tem aktivno sodelovali pri njihovi pripravi, že umaknilo. Kot so pojasnili, namreč ne morejo objaviti načrtovanih člankov. Za katere medije in države točno gre, Ryle ni pojasnil.

Poleg tega so morali nekateri sodelujoči novinarji iz varnostnih razlogov zapustiti svoje države, je še povedal. Posebej je izpostavil ruskega medijskega partnerja ICIJ istories.media, ki so ga tamkajšnje oblasti uvrstile med t. i. tuje agente. Sodelavci tega medija se bodo morali zato, če bodo hoteli nadaljevati z novinarskim delom, verjetno preseliti v tujino.

dHAtIFyDB8k

BtMKezDN8iM

CSSPfzF33ug