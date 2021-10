»Grozljiva poročila o mučenju, prisilnih izginotjih in zlorabah«

Sirski begunci po vrnitvi domov deležni hudih zlorab

Sirski begunci, ki se vračajo v od vojne razdejano domovino, so po njihovih navedbah deležni mučenja, arbitrarnih pridržanj in izvensodnih pobojev, v danes objavljenem poročilu izpostavlja nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW).

V poročilu HRW ugotavlja, da je bilo med letoma 2017 in 2021 65 povratnikov in njihovih družinskih članov deležnih "hudih zlorab" s strani sirskih vladnih sil. Od tega jih je bilo 21 aretiranih in arbitrarno pridržanih, 13 jih je poročalo o mučenju, zabeležili pa so tudi pet izvensodnih pobojev. Poleg tega je bilo 17 prisilnih izginotij, tri ugrabitve in en primer domnevnega spolnega nasilja, kaže poročilo z naslovom Naša življenja so kot smrt: Sirski begunec se vrača iz Libanona in Jordanije.

"Grozljiva poročila o mučenju, prisilnih izginotjih in zlorabah, ki so jih bili deležni begunci, ki so se vrnili v Sirijo, kažejo na to, da Sirija ni varna za vračanje," je povedala Nadia Hardman, ki se na HRW ukvarja s pravicami beguncev in migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah organizacije so sirskih begunci v Libanonu in Jordaniji deležni vse večjih posrednih in neposrednih pritiskov, naj se vrnejo, kar predstavlja kršitev načela nevračanja. Libanonske oblasti so obtožili, da izvajajo "agresivno agendo vračanja", med drugim uničujejo zatočišča, zgrajena iz betona, zanje uvajajo policijske ure in jih deložirajo.

"Nobena država ne bi smela siliti beguncev, da se vrnejo v Siriji, dokler bo sirska vlada obsežno kršila človekove pravice."



Nadia Hardman

Položaj sirskih beguncev v Libanonu je zelo poslabšala gospodarska kriza, s katero se sooča ta država. 90 odstotkov se jih je znašlo v skrajni revščini. Opozorili so, da ob vse večjem pritisku in pomanjkanju informacij begunci menijo, da preprosto nimajo druge možnosti, kot da se vrnejo.

"Nobena država ne bi smela siliti beguncev, da se vrnejo v Siriji, dokler bo sirska vlada obsežno kršila človekove pravice," je povedala Hardman.

V deset let trajajočem konfliktu je po podatkih Združenih narodov umrlo več kot 350.000 ljudi, več kot 6,6 milijona Sircev je moralo zatočišče poiskati v sosednjih državah.

ZBwIoQ9OZFI