VIDEO: Že druga interpelacija ministra Hojsa

Med drugim mu očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, pa tudi ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti

Aleš Hojs kot ga vidi Tomaž Lavrič

© Tomaž Lavrič / Mladina

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile v tem mandatu že drugo interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa, ki so jo zasnovali v Levici. Med drugim mu očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, pa tudi ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je ob današnji predstavitvi interpelacije ocenil, da "Hojs uteleša vse, kar je narobe s to vlado". Ob tem je izpostavil vladanje s silo in nasiljem, vplivanje na vse sfere družbenega delovanja, koruptivnost ter žaljenje, poniževanje in zasmehovanje vseh, ki mislijo drugače in si upajo biti kritični.

Da bodo opozicijske stranke vložile interpelacijo ministra za notranje zadeve Hojsa, so v delu opozicije sicer napovedali že minuli teden. Osnutek so pripravili v Levici ter ga v usklajevanje poslali ostalim omenjenim strankam.

Po nedavni objavi posnetka, na katerem naj bi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, in Hojsovemu zapisu na Twitterju, da mu je bil več let star posnetek prisluha Vizjaku predstavljen že pred časom, so predlagatelji interpelacijo še dopolnili.

Hojsu tako dodatno očitajo sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja, s tem ko ni prijavil kaznivega dejanja, s katerim je bil seznanjen.

Notranjemu ministru ob tem očitajo politizacijo in militarizacijo policije, pa tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Menijo, da Hojs ne nosi zgolj objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko. Prepričani so, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno s strani predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter s strani podpredsednika SDS Hojsa.

Ob tem navajajo še ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji, predstavnikov sindikatov in neodvisnih državnih organov, ki na "kakršenkoli način opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra", piše v interpelaciji.

Med očitki v interpelaciji podpisani navajajo še nezakonita zaposlovanja v policiji ter nedopustne in nezakonite grožnje z odpovedjo delovnega razmerja predstavnikom sindikatov in zaposlenim v policiji, ki opozarjajo na nepravilnosti.

Izpostavljajo tudi problem vladanja z odloki, ki je po njihovih navedbah nedemokratičen, saj s tem izvršilna oblast poskuša prevzeti tudi naloge zakonodajne veje oblasti, hkrati pa z njimi v družbi ustvarja kaos.

Eno interpelacijo je Hojs v tem mandatu že prestal. Junija lani so jo vložili LMŠ, SD, Levica in SAB s prvopodpisanim poslancem SD Matjažem Nemcem. Na glasovanju konec septembra lani jo je podprlo 38 poslancev, 43 jih je glasovalo proti. Za uspeh interpelacije je sicer potrebnih 46 poslanskih glasov.

To je sicer deveta interpelacija v tem mandatu. Na obravnavo v DZ trenutno čakata interpelaciji zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.