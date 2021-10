Ameriška vlada ima načrt za cepljenje otrok, starih od 5 do 11 let

Svetovalec Bele hiše za koronavirus Jeff Zientis je dejal, da je prepričan, da bodo milijoni staršev izkoristili to priložnost

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je objavila svoj načrt za cepljenje otrok, starih od pet do enajst let s cepivom Pfizerja proti covidu-19. Cepili bi jih s tretjino odmerka za odrasle. To se bo sicer začelo šele po odobritvi Uprave za hrano in zdravila (FDA) ter Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

"Vemo, da bodo milijoni staršev, ki čakajo na cepivo proti koronavirusu za otroke te starostne skupine, izkoristili priložnost," je dejal svetovalec Bele hiše za koronavirus Jeff Zientis. Dodal je, da bodo imeli v tednu dni po odobritvi FDA in CDC pripravljenih 15 milijonov odmerkov.

Pfizer predlaga za otroke od pet do enajst let odmerke po deset mikrogramov, kar je tretjina odmerka za odrasle. Tudi za otroke bi bila potrebna dva odmerka.

"V času delte se otroci prav tako pogosto okužijo kot odrasli in prenašajo okužbe. Tega se morda ne zavedamo, ker je 50 odstotkov okužb pri otrocih asimptomatičnih," je dejal glavni zdravstveni svetovalec Bele hiše Antony Fauci.

Ameriška akademija pediatrov poroča, da se je v zadnjem tednu dni s koronavirusom okužilo 131.000 otrok, v zadnjih šestih tednih pa 1,1 milijona.

Načrt Bele hiše predvideva cepljenje 28 milijonov otrok starih od pet do 11 let. Vlada bo pomagala opremiti 25.000 zdravstvenih ordinacij, bolnišnic in lekarn z odmerki cepiva in manjšimi iglami, primernejšimi za otroke.

O tem bo 26. oktobra najprej odločal svetovalni odbor FDA, nato pa 2. novembra še podoben odbor pri CDC. Nato bosta odločitev sprejeli obe agenciji vlade.

V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo več kot 45 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 728.000.

