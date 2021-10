FOTO + VIDEO: Sredini protestniki ponovno na ljubljanskih ulicah

Več tisoč ljudi na Kongresnem trgu

© Andi Koglot

Protest proti vladnim ukrepom pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) se je tokrat začel na Kongresnem trgu, saj je bil Trg republike zaradi prihajajočega ljubljanskega maratona zagrajen. Protestniki so nato krenili po ljubljanskih ulicah. Policija je shod ob 18. uri uradno razpustila.

Policisti so ob začetku shoda po poročanju medijev popisali več protestnikov in jim pregledovali vsebino nahrbtnikov in torbic. Med drugim so popisali eno od protestnic, ki je protestirala, ker "ima kot samostojna podjetnica zaradi pogoja PCT 40-odstotni upad dohodka".

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je v svojem govoru tudi tokrat ponovil zahteve protestnikov. Med njimi je odprava vladnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in pogoja PCT. Po prvih ocenah se je na Kongresnem trgu zbralo nekaj tisoč ljudi, nad Ljubljano pa je ponovno krožil policijski helikopter.

© Gašper Lešnik

Protestniki so nato krenili proti Prešernovemu trgu, kjer jim je policija preprečila dostop do Miklošičeve ceste. Nato so se po poročanju medijev razkropili, del jih je odšel v Poljane, del pa se je odpravil proti Trgu republike.

Ob 18. uri so s Policijske uprave (PU) Ljubljana sporočili, da je shod "zaradi zagotovitve varnosti vseh" razpuščen. "Vse pozivamo, naj mirno zapustijo območje centra Ljubljane ter upoštevajo navodila in ukaze policistov, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo nalog policije in s tem zagotoviti varnost," so sporočili.

Protestniki so se pozneje znova vrnili na Kongresni trg, kjer jih je nekaj časa uspešno zadrževala, nato pa so pot znova nadaljevali po območju centra Ljubljane. Do 19. ure mediji o večjih incidentih niso poročali. Na Slovenski cesti je bil v pripravljenosti vodni top.

© Gašper Lešnik

Pozivi k protestu so tudi tokrat krožili na družabnem omrežju Facebook, zopet sta jih delili tudi t. i. civilna iniciativa Maske dol ter stranka Resni.ca. Njen predsednik Stevanović je nekaj ur pred začetkom protesta sporočil, da je Trg republike tokrat v celoti ograjen, zato bo shod danes potekal na Kongresnem trgu.

© Andi Koglot

PU Ljubljana je pred začetkom shoda opozorila, da bo zaradi ljubljanskega maratona, ki se bo odvijal konec tedna, Trg republike ograjen, saj bodo tam postavljeni šotori in vsa ostala oprema, potrebna za izvedbo športnega dogodka. "Zaradi tega bo gibanje in zbiranje ljudi na tem mestu oteženo," so pojasnili na PU Ljubljana.

© Andi Koglot

Morebitne udeležence neprijavljenega shoda so pozvali, naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. "Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in da bi bilo zaradi tega ogroženo tudi življenje ljudi," so sporočili s PU Ljubljana.

On3gIasaCMQ

z3_SkrUvpsQ

Zv7FU8FMQsY