Kako se rešiti Janše?

Poslušamo patetične izjave iz Bruslja in odmeve pri nas, kako da je Janša antisemit in da v EU ni prostora za antisemitizem. To so nesmisli.

Vladavina z uporabo policije je policijska diktatura. /

Se bomo rešili Janše in njegove vlade? Da bi nam uspelo, bi nam moralo biti jasneje, kot nam je, kaj je glavni problem z njim in vlado ter kaj je poglavitna grožnja, ki jo ta oblast pomeni. Poleg tega ne bomo nikamor prišli, če bomo upali na to, da bodo naše probleme rešili drugi.