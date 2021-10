Minister Poklukar, odstopite

Minister za zdravje bi moral narediti vse, da prepreči Katjino smrt, pa ni

Obžaluje, a ne odstopi

Ko je doktor medicine Janez Poklukar v vlogi kandidata za ministra za zdravje v Janševi vladi 17. februarja letos sedel pred poslanci matičnega odbora za zdravje, je ob vsaki omembi cepljenja poudarjal stroko. »Seveda je ključno za nadaljnji razvoj našega življenja cepivo, zadostna količina cepiva in pa ustrezna promocija cepljenja ... na podlagi stroke,« je denimo dejal. Ali pa: »Popolnoma podpiramo na podlagi strokovnih spoznanj in izkušenj podprto prostovoljno cepljenje.« Ter tudi: »Dejstvo pa je, da mora cepljenje biti del oziroma posledica strokovnih argumentov, in verjamem, da stroka premore te in da lahko ustrezno nagovori državljane.« To je del zagotovil, ki jih je dal pred poslankami in poslanci – in tudi pred javnostjo. Sporočilo bodočega ministra je bilo več kot jasno: pri cepljenju nič mimo ali brez stroke.

A na to zagotovilo je očitno pozabil že nekaj mesecev pozneje. Vlada, v kateri sedi, je na dopisni seji 27. avgusta sprejela izredno pomemben sklep o cepivu družbe Janssen, pri pripravi katerega je povsem prezrla stroko oziroma celo odločila v nasprotju z njenimi mnenji. Omenjeni sklep je usodno spremenil pravila igre pri izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT): do takrat je veljalo, da oseba, cepljena z odmerkom cepiva družbe Janssen, pogoj PCT izpolni 14 dni po cepljenju, po 27. avgustu pa je začelo veljati, da cepljenje s tem cepivom omogoči izpolnitev pogoja PCT takoj. Ta sprememba je bila v nasprotju s svarilom Evropske agencije za zdravila, ki pravi, da se zaščita s tem cepivom razvije šele približno 14 dni po cepljenju, prav tako je odpravo novega pravila že 31. avgusta predlagala tudi posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Jasno je namreč bilo, da bo cepivo, ki še isti dan odpira vsa vrata, postalo privlačno, zlasti za neučakane mlade. Tudi tukaj so pristojni, zlasti ministrstvo za zdravje, zatajili. Številne države so cepljenje s tem cepivom zaradi večjega tveganja nastanka krvnih strdkov in drugih zapletov prepovedale ali vsaj odsvetovale mlajšim od 50 let, zlasti mladim ženskam, pri nas se to ni zgodilo. Nasprotno; brezpogojno cepljenje s cepivom družbe Janssen je vlada z omenjenim sklepom 27. avgusta še popularizirala. In s tem cepivom se je cepila tudi danes pokojna Katja in poleg nje zgolj septembra še približno 33 tisoč ljudi.

Minister Poklukar se za Katjino smrt ne čuti odgovornega, ponavlja, da je sklep o tem cepivu 27. avgusta sprejela vlada. Pri tem ne razkrije, kaj se je dogajalo na seji vlade 27. avgusta in zakaj je bil tam sprejeti sklep drugačen od prvotnega, ki so ga pripravili na njegovem ministrstvu in je razviden iz javnih zbirk. V prvotnem sklepu so bili predlagani le manjši popravki odloka o izpolnjevanju pogoja PCT, ne pa usodno črtanje 14-dnevnega roka za uveljavljanje pogoja PCT po cepljenju s cepivom družbe Janssen, ki je bilo sprejeto na seji vlade. Čeprav je minister Poklukar, kot so razkrili v Dnevniku, formalni vlagatelj gradiva za vlado, pa na ministrstvu za zdravje nakazujejo, da končne vsebine ni predlagal on. A to je brezpredmetno. Tudi če je moral Poklukar sklep spremeniti po nareku političnega šefa, ki je želel polepšati porazno cepilno statistiko, je odgovoren – zaradi servilnosti nemara še bolj.

Minister za zdravje je v službi ljudi, zato mora Janez Poklukar odstopiti.