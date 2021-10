»Če bodo poslanci DeSUS podali prijavo na KPK, bom odstopil«

Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je dejal, da bo odstopil, če bodo poslanci DeSUS podali prijavo protikorupcijski komisiji, da je poslancem naročal, kakšna dopolnila naj vložijo k dopolnitvi gradbenega zakona

Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je v izjavi za medije dejal, da bo odstopil, če bodo poslanci DeSUS podali prijavo protikorupcijski komisiji, da je poslancem naročal, kakšna dopolnila naj vložijo k dopolnitvi gradbenega zakona. "Mislim, da je to unikum v politiki, da predsednika stranke predlagajo KPK, ker nekatere stvari svetuje," je dejal.

Kot je še dejal Jasnič, ga pa obenem poslanci DeSUS pozivajo, da stranka na vsak zakon poda mnenje. "Takoj, ko bo poslanska skupina podala prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) proti meni, v tistem momentu bom predlagal, da prevzamejo stranko," je bil jasen Jasnič.

V izjavi je sicer še poudaril, da vodstvo stranke in njega osebno žalosti podpora poslanske skupine vladnim ukrepom in zakonodajnim predlogom, ki so po njihovi oceni škodljivi za Slovenijo. "Podpora vladnim zakonom, ki poglabljajo razkol družbe in dajejo še več vzvodov vladi, da z represijo tlači ljudi, ni v interesu DeSUS, ne večine prebivalcev Slovenije."

Spomnil je, da vodstvo stranke zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne vlade in njenih zakonodajnih ukrepov, pri tem pa je izpostavil novelo zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki bo po njegovi oceni Nacionalni preiskovalni urad podredila vodstvu policije.

"Vsi v okviru stranke DeSUS moramo vedeti, da gre za demokratično stranko in da so bile njene vrednote vedno usmerjene v demokratično ureditev Republike Slovenije, v neodvisnost in avtonomijo njenih institucij," je še izpostavil Jasnič. Prav tako je prepričan, da ne obstaja razlog, da DeSUS "drži štango zaostrovanju razmer v družbi, ki ga orkestrira vlada in njeni ministri".

Na vprašanje, ali bo vztrajal pri izključitvi poslancev DeSUS iz stranke, pa je dejal, da sam nikogar ne izključuje, saj lahko člane iz stranke izključi le občinski odbor.

Dopoldan je sicer Jasnič v izjavi za javnost pozval poslance, da prenehajo samovoljno početje ter da spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke. Glasovanje poslancev je po Jasničevem mnenju "neposredna izdaja stranke DeSUS, zlasti njenih volivcev in podpornikov".

Na pozive so se danes odzvali tudi poslanci DeSUS. Začasni vodja poslanske skupine DeSUS Ivan Hršak je vodstvu stranke očital, da ne pozna parlamentarne demokracije. Napovedal je tudi, da bodo poslanci KPK prijavili pismo, v katerem naj bi Jasnič poslancem naročal, kakšna dopolnila naj vložijo k dopolnitvi gradbenega zakona.