Če bo ljudstvo protestiralo, ne bo volitev

Odločitev Janševe vlade

Janševa vlada je prepričana v svojo nenadomestljivost, vedeti daje, da se ne bo poslovila. Čeprav je volilna kampanja že realno v teku, Toninova Nova Slovenija vsakodnevno lepi velike jumbo plakate ob prometnicah in se hvali z neverjetnimi uspehi, je vlada odločno zavrnila predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem. Ti so zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora zaradi zaskrbljujočih razmer v državi in nujnosti predčasnih volitev, ker se ustvarjajo izredne razmere v državi z ravnanjem vlade in njenih ministrov ob prekomernem policijskem nasilju na protestih v Ljubljani in politizaciji in militarizaciji Policije.

Vlada je v sporočilu za javnost po svoji 98. redni seji šokantno pojasnila, da »morebitna uresničitev predloga priporočil z ničemer ne bi pripomogla k izboljšanju razmer v državi, prav tako bi lahko morebitne predčasne volitve izkoristili organizatorji nasilnih protestov za dodatno poslabšanje (notranje) varnosti.«

Pred nami se zarisuje nevaren scenarij ustvarjanja izrednih razmer, predčasne volitve se izrecno zavračajo kot možnost na podlagi potencialnih protestov in varnostnega razloga. Če dobro pomislimo, se lahko s tem razlogom enakosmiselno zavrnejo tudi redne volitve. Se dovolj dobro zavedamo, kaj to pomeni?

Vlada je v svojem sporočilu svoje prepričanje podkrepila z dramatično sliko: »Protesti bi lahko privedli do vsesplošnih neredov, kar bi hkrati narekovalo intenziviranje ukrepov za zagotavljanje javne varnosti, s tem pa tudi številčnejšo in ostrejšo uporabo policijskih pooblastil«. Volitve potemtakem Janša jemlje ljudstvu, ker mu menda želi najbolje, rad bi poskrbel za njegovo dobrobit, saj bi protesti pripeljali do velike nevarnosti za javno varnost.

Prav nepojmljivo je, kako je takšna perverzna razlaga šla mimo množičnih medijev in širše javnosti. In ker je oblast nenadomestljiva, je k razlogu prevelike nevarnosti, če dovoli volitve, dodala še rezervnega: »Prav tako bi lahko morebiten odstop vlade znatno oslabil možnosti države za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, s tem pa tudi preobremenitev in kolaps sistema javnega zdravstva.«

Skratka: drago ljudstvo, predčasnih volitev ne bo, v imenu vaše varnosti in vašega zdravja. Nihče vam niti ne jamči, da boste dočakali redne. Kajti čez nekaj mesecev, ko bi moralo do njih priti, našteti razlogi, ki državljankam in državljanom jemljejo praznik demokracije, verjetno še ne bodo izginili. Končno petkovi protestniki vztrajajo že okoli 80 tednov.

Paradoks slovenske demokracije ne bi mogel biti večji: ljudstvo na ulici zahteva demokratične predčasne volitve, avtoritarna oblast pa se sklicuje na to, da jih ne bo dovolila, ker predstavljajo protestniki s takšno zahtevo nevarnost za izgrede in nerede v državi. Obenem še mimogrede legitimira uporabo represije. Ob tolikšni sprevrženosti lahko podpredsednik vlade mimogrede že zganja predvolilno kampanjo in svojo stranko razglasi za alternativo – očitno vladi.

Ne samo, da nas vlečejo za nos, očitno nam jemljejo tudi volitve.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**