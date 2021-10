Petkovi protestniki poškropili ministrstvo za kulturo

Simbolična razkužitev

© Andi Koglot

Petkovi protestniki in protestnice so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa so se odpravili po ljubljanskih ulicah. Množica je tudi tokrat zahtevala odstop Janševe vlade in predčasne volitve. Kritični so bili do ministra Andreja Vizjaka zaradi nedavno razkritih prisluhov. Opozorili so na pritiske na svobodno novinarstvo in izpostavili nefinanciranje STA.

Eden vidnejših petkovih aktivistov Jaša Jenull je opozoril, da je nujno z vsemi silami ščititi samostojno in neodvisno novinarstvo. Predstavili so zahteve na področju medijske svobode in kulture in se zoperstavili "politično motivirani represiji in diktaturi".

Po ulicah so se podali s transparenti, na katerih pozivajo k predčasnim volitvam, in s skulpturo vodnega topa, za katerega pravijo, da je edini, ki ga je sprejemljivo uporabiti na ulicah, saj da bo odplaknil to vlado. Med drugim so se ustavili pred stavbo ministrstva za kulturo in ga s t. i. topom poškropili, da bi ga simbolično razkužili.

© Andi Koglot

Pred ministrstvom je policija protestnikom prepovedala hojo po cesti, nekaj jih je dobilo tudi globo za kršitev cestno-prometnih pravil.

Jenull in medijska strokovnjakinja Sandra Bašić Hrvatin sta sicer opozorila, da Slovenska tiskovna agencija (STA) že 295 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade. Kot je opozorila Bašić Hrvatinova, biti proti uničenju STA, pomeni biti za svobodo medijev, za demokracijo in podporo novinark in novinarjev.

© Andi Koglot

Obregnili so se tudi ob nedavno objavljene prisluhe ministru za okolje Andreju Vizjaku iz časov, ko je bil še gospodarski minister, na njih pa naj bi podjetnika Bojana Petana napeljeval k utaji davkov. Protestniki menijo, da bi v kakršni koli normalni demokraciji moral Vizjak odstopiti, pa tudi nekateri drugi ministri.

© Andi Koglot