Tudi Počivalšek se nenehno zaletava v medije

Minister za gospodarstvo in podpredsednik vlade je »častnik« Večer obtožil politične angažiranosti

Počivalškova napoved intervjuja v Večeru

© Twitter / IN MEDIA RES

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v intervjuju za Večer demonstriral ne samo svojo politično grobost, antidemokratično držo vulgarneža in zvestega podpornika destruktivne vlade Janeza Janše, pokazal je tudi, da sledi njegovi neuničljivi mentaliteti prezira vloge medijev v sodobni družbi. Oblast, ki na ta način ignorira medije, o svojih avtoritarnih težnjah nehote odkrito pove praktično vse.

Nekdo, ki ne zna pojasniti, kako legitimna je sploh njegova politična moč, če njegova stranka kotira med 0 in 0,5 odstotkih podpore v anketah že najmanj dve leti, odločno ponavlja: »Ne more ulica menjavati ministrov, prav tako ne mediji«. Še več, za vsak primer ministra v vladi, zdaj za »svojega« Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka, sproti išče razloge, zakaj je bolj slepo verjeti njim, nikakor ne obtožbam o korupciji ali zapisanemu v medijih. Saj razumemo, zakaj: ker je oblast pač slast, z vsemi zlorabami vred.

Vrhunec v intervjuju za Večer, ki ga na tviterju označi za »častnik«, kar najbrž že po sebi dovolj pove o širini njegove izobrazbe, predstavlja napad na časopis z obtožbo, da gre za politično angažirani medij, ki ga je potrebno z gnusom zavrniti. Očitno ne dovolj, da bi zavrnil intervju zanj. Na vprašanje o moralnem kompasu te vlade in njeni politični kulturi, že dolgo nazaj uspešno pokopani, Počivalšek odvrne odločno: "Etično-moralnega kodeksa ne boste delali z insinuacijami angažiranih medijev, ki ste tam, kjer ste. Če primerjam naš SMC in vaš časnik, bo nekdo rekel, da smo oboji na dnu. Vsak dela po svojem prepričanju tisto, kar misli, da je prav, in da bo preživel. Spoštujem vašo odločitev, da ste angažirani na eni politični opciji, ne morete pa s produciranjem afer govoriti o etično-moralnem kodeksu ali pa pričakovati, da bomo kar šli, ker ste napisali neko trditev."

Premier Janez Janša in njegov gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Obema nagajajo kritični mediji.

© Borut Krajnc

No, da je SMC na dnu, je nepričakovano precej iskreno priznanje, ampak minister ga je dopustil le zato, da bi diskreditacijsko potunkal Večer z veliko mero privoščljivosti. Novinarja Srečko Klapš in Luka Mlakar ste njegovemu odgovoru, ki je sam insinuacija, oporekala s trditvijo, da njun časopis gleda pod prste vsem vladam, a se minister ni dal in zato tudi svoje medijske konspiracizme razširil še na druge medije, sploh na POP TV. Nenadoma se mu je zazdelo ključno, od kod je komercialna televizija prišla do informacij o preiskavah: "Jaz sem še tisti dan znotraj teh organov dobil obvestilo, da bo Pop TV začel objavljati zgodbe iz preiskovalne komisije. Od kod eni medijski hiši dostop do informacij iz tako pomembne ustanove?"

"Spoštujem vašo odločitev, da ste angažirani na eni politični opciji, ne morete pa s produciranjem afer govoriti o etično-moralnem kodeksu ali pa pričakovati, da bomo kar šli, ker ste napisali neko trditev."



Zdravko Počivalšek v intervjuju za časnik Večer

Seveda v novinarstvu ne obstaja relevantnost spraševanja, od kod mediju informacija, razen v izjemnih primerih, ko lahko npr. v res posebnih okoliščinah razkritja ogrozijo policijsko preiskavo. Počivalškova taktika je pač v preusmerjanju pozornosti, v klasičnem zlizanem vzorcu victim playing, prežetem s teorijami zarot in praznimi namigi. Njegovo nenehno zaletavanje v medije funkcionira samo še kot ena variacija tistega, kar vsakodnevno počne njegov politični boter – predsednik vlade.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**