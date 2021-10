Švicarski ledeniki se talijo naprej

Nista jih ustavila niti ugodna zima in poletje

Na Claridenfirnu na višini 2890 metrov je zapadlo sedem metrov snega, kar je največ od leta 1914, ko so se začele meritve. Se je pa ta sneg do konca septembra hitro topil.

© WikiCommons

Švicarski ledeniki se zaradi podnebnih sprememb še naprej talijo. Taljenja niso ustavile niti močne pošiljke snega minulo zimo niti razmeroma hladno poletje, ki je sledilo, je razvidno iz ta teden objavljenega poročila kriosferne komisije pri Švicarski akademiji znanosti.

"Kar se tiče vremena, so bili pogoji v letu 2021 pravi, da bi lahko ledenikom dali čas, da zadihajo," so zapisali avtorji poročila. "Na žalost pa so podnebne spremembe take, da niti 'dobro leto' ni dovolj dobro za ledenike," so dodali.

Po njihovih besedah, ki jih je povzela francoska tiskovna agencija AFP, se je izguba ledu nadaljevala, četudi je bilo taljenje počasnejše. Sneženje je bilo sicer v letošnjem letu maja obilnejše, kot je običajno. Na Claridenfirnu na višini 2890 metrov je zapadlo sedem metrov snega, kar je največ od leta 1914, ko so se začele meritve.

Se je pa ta sneg do konca septembra hitro topil. Skupaj je bilo v Švici zadnjih 12 mesecev izgubljenih 400 milijonov ton ledu, kar predstavlja skoraj odstotek preostale količine.

V Švici so sicer zaznali izgubo ledu na vseh 22 ledenikih.