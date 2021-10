Vojaški udar in aretacija civilnih voditeljev

Sudansko ministrstvo za informiranje je potrdilo, da so vojaške sile med drugim aretirale tudi premierja Abdala Hamdoka

Abdal Hamdok

© Ola A .Alsheikh / Wikimedia Commons

Sudansko ministrstvo za informiranje je potrdilo, da so "skupne vojaške sile" danes pridržale več visokih predstavnikov civilnih oblasti, vključno s civilnimi člani suverenega sveta in ministri prehodne vlade. Aretiran je bil tudi premier Abdal Hamdok, ker po navedbah ministrstva ni podprl vojaškega udara, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ministrstva so vse aretirane prepeljali na "neznano lokacijo".

Mediji so sicer že ponoči poročali, da se je v Sudanu začel državni udar. Vojska je med drugim zaprla vse glavne vpadnice v prestolnico Kartum in patruljira po ulicah prestolnice. Po vsej državi so prekinjene internetne povezave, državna televizija oddaja le še patriotske pesmi. Zaprto naj bi bilo mednarodno letališče v Kartumu, je poročala dubajska televizija Al Arabija.

Vojska je aretirala premierja in večino ministrov prehodne vlade ter več drugih visokih politikov in uradnikov. Med njimi so ministri za informiranje, finance in industrijo, več guvernerjev, vključno z guvernerjem Kartuma, civilni člani vladajočega t. i. suverenega sveta in voditelji provladnih strank.

Kot poroča AFP, na ulicah Kartuma že potekajo protesti proti aretacijam, na katerih med drugim zažigajo gume.

Premier Hamdok je po poročanju Al Arabije tik preden ga je vojska aretirala in odpeljala, svoje privržence pozval, naj se opravijo na ulice in s protesti zaščitijo revolucijo, a naj pri tem ostanejo mirni in se ne zatekajo k nasilju. Njegovo izjavo je objavilo ministrstvo za informiranje, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Posebni odposlanec ZDA za Afriški rog Jeffrey Feltman je sporočil, da so ZDA ob poročilih o vojaškem prevzemu oblasti v Sudanu "globoko zaskrbljene". Kot je izpostavil, bi bil ta namreč v nasprotju z ustavno deklaracijo, ki je začrtala tranzicijo Sudana, in demokratičnimi željami sudanskega naroda. Zagrozil je, da bi vsako spreminjanje prehodne vlade ogrozilo pomoč ZDA Sudanu.

Vlada premierja Hamdoka je bila vzpostavljena, potem ko so množični protesti leta 2019 z oblasti odnesli dolgoletnega avtoritarnega predsednika Omarja al Baširja. Formalno je sicer Sudanu vladal t. i. suvereni svet z generalom Abdulom Fatahom al Burhanom na čelu, ki je nadziral delo vlade. A ta delitev oblasti na civilno in vojaško je bila ves čas zelo krhka in je zdaj očitno počila.

Prehodna vlada je spremenila politično usmeritev države in s tem dosegla odpis nekaj deset milijard dolarjev tujega dolga. Obenem so bili obnovljeni diplomatski odnosi z ZDA, ki so Sudan umaknile s seznama držav podpornic terorizma.

Obenem se je vlada spopadala s hudo gospodarsko krizo in resnimi varnostnimi izzivi s strani sil, ki so ostale lojalne al Baširju. V začetku avgusta je Sudan podpisal zgodovinski dogovor, s katerim je odprl pot za sojenje nekdanjemu voditelju, ki je Sudan vodil skoraj tri desetletja, pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC). Al Bašir je sicer trenutno v priporu v Kartumu.

Napetosti med civilnimi oblastmi na eni ter vojsko na drugi strani so se po neuspešnem poskusu državnega udara pred dobrim mesecem dni še dodatno zaostrile, poroča AFP. Prejšnji teden so v več mestih v Sudanu potekali množični protesti v podporo civilni vladi in demokratičnim reformam, medtem ko so se pred predsedniško palačo v Kartumu utaborili protestniki, ki so zahtevali vrnitev vojaških oblasti.

Prehodno vlado so obenem pretresali spori, ki jih je Hamdok nedavno označil kot "najhujšo in najbolj nevarno krizo", odkar je Sudan leta 2019 stopil na pot tranzicije. Premier je sicer še v soboto zanikal govorice, da naj bi pristal na preoblikovanje vlade, a obenem poudaril, da si ne monopolizira pravice do odločanja glede usode prehodnih institucij.

Združeni narodi, Evropska unija in Arabska liga so danes že izrazili ogorčenje in zaskrbljenost ob poročilih o vojaškem udaru in aretaciji civilnih voditeljev v Sudanu. Terjajo, da država nadaljuje pot demokratične tranzicije. K temu Kartum pozivajo tudi ZDA in Nemčija.

Posebni predstavnik ZN za Sudan Volker Perthes je v izjavi na Twitterju sporočil, da je za njegovo organizacijo nezakonito pridržanje premierja Abdala Hamdoka, članov prehodne vlade in drugih politikov s strani sudanskih varnostnih sil "nesprejemljivo". Pozval je k njihovi takojšnji izpustitvi. Izrazil je še globoko zaskrbljenost spričo državnega udara in poskusov spodkopati sudansko politično tranzicijo.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je prav tako na Twitterju zapisal, da z "največjo zaskrbljenostjo" spremlja dogajanje v Sudanu. EU vse vpletene strani in regionalne partnerje poziva, da se vrnejo nazaj na pot procesa tranzicije, je še zapisal ter s tem opozoril na sicer krhko tranzicijo Sudana iz avtoritarne v demokratično državo, ki se je začela z odhodom dolgoletnega predsednika Omarja al Baširja leta 2019.

Tudi v Arabski ligi, katere član je Sudan, so ob novicah o vojaškem udaru in aretacijah zaskrbljeni. V izjavi so sporočili, da generalni sekretar organizacije Ahmed Abul Gejt izraža zaskrbljenost in vse strani poziva k spoštovanju dogovora o delitvi oblasti, sklenjenega avgusta 2019.

Prav tako je poskus državnega udara obsodil in zahteval njegovo "takojšnje končanje" nemški zunanji minister Heiko Maas. Od vseh odgovornih v Sudanu je terjal nadaljevanje tranzicije v demokracijo in spoštovanje volje ljudstva.

