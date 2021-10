Nova24TV lažno trdila, da Kadunc ne izpolnjuje pogoja za mesto direktorja STA

Igor Kadunc je k razpisu za direktorja STA priložil potrdilo o aktivnem znanju francoskega jezika, kar pomeni, da izpolnjuje pogoj o višji ravni znanja tujega jezika

Igor Kadunc, novoizbrani direktor Slovenske tiskovne agencije (STA)

© Borut Krajnc

Na spletnem portalu Nova24TV so 18. oktobra v naslovu prispevka trdili, da je Slovenska tiskovna agencija Igorja Kadunca za novega direktorja imenovala »mimo pravil« razpisa, saj da ta ne izpolnjuje pogoja o višji ravni znanja tujega jezika.

Razpis je nadzorni svet STA objavil na začetku septembra, nanj se je prijavil le Igor Kadunc.

Nadzorni svet ga je nato 18. oktobra imenoval za novega direktorja STA. Polni mandat bo nastopil januarja, ko se sedanjemu direktorju Bojanu Veselinoviču izteče petletni mandat, so navedli na STA. Kot vršilec dolžnosti direktorja bo agencijo sicer začel voditi 31. oktobra.

Kadunc je moral kot kandidat za direktorja v skladu s pogoji razpisa dokazati, da ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje in vsaj deset let delovnih izkušenj v medijih, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj. Kandidat je moral priložiti vizijo razvoja in program dela agencije, članom nadzornega sveta pa predložiti potrdilo o usposobljenosti za delo.

»Razpisna komisija ni imela argumenta, na podlagi katerega bi ocenila, da je predloženo potrdilo neustrezno.«

Prav tako je moral predložiti kopijo potrdila pristojnih organizacij o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika oziroma znanju vsaj na ravni zahtevnosti B2.

Na portalu Nova24TV.si so v prispevku trdili, da Kadunc tega pogoja ne izpolnjuje, češ da je v dokaz poslal »potrdilo o enem tečaju francoskega jezika, ki naj bi ga obiskoval daljnega leta 1981«. O tem so 13. oktobra poročali tudi na portalu Siol.net, kjer so objavili fotokopijo Kadunčevega potrdila.

»Razpisna komisija ni imela argumenta, na podlagi katerega bi ocenila, da je predloženo potrdilo neustrezno,« so na STA pojasnili za Razkrinkavanje.si.

