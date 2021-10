»Odločno se moramo upreti vzdušju, ki vse bolj spominja na neke druge čase«

Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora, je ob dnevu suverenosti pozval k pluralnosti in vključenosti vseh državljanov in prebivalcev Slovenije

Igor Zorčič

© Borut Krajnc

Ob dnevu suverenosti predsednik državnega zbora Igor Zorčič poudarja pomen skupnih vrednot Slovenije. Izpostavlja, da moramo današnje izzive, kot so zdravstvena kriza, gospodarski, socialni, okoljski in demografski pretresi, nasloviti z odgovorno in učinkovito politiko, saj bomo le tako ostali suverena, močna, varna in prijazna država.

Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici ob današnjem dnevu suverenosti poudaril, da se danes spominjamo enega ključnih mejnikov v procesu slovenskega osamosvajanja. Kot je zapisal, se z globoko hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so se uprli močno oboroženi sili JLA in neomajno stopili v bran svobodi in suverenosti Republike Slovenije, za katero smo se plebiscitarno odločili.

Letošnje leto je po njegovih besedah prav posebno zaradi vseh 30-letnic, ki smo jih že in jih še bomo zaznamovali, pa tudi zato, ker imamo v vlogi predsedujoče države Svetu EU ponovno priložnost, da sebi in drugim pokažemo, da živimo evropske vrednote, vključno z vladavino prava, in da smo skupaj z ostalimi državami pripravljeni soustvarjati skupno "zeleno in digitalno" prihodnost.

A kot ugotavlja Zorčič, se po tridesetih letih življenja v samostojni in suvereni državi zdi, "da se moramo ponovno odločno upreti vzdušju, ki vse bolj spominja na neke druge čase in razmere, za katere smo bili prepričani, da smo jih dokončno pustili za seboj". Soočamo se namreč s posledicami ene najhujših zdravstvenih kriz v zgodovini, ki vsak dan znova kliče po iskanju čim širšega družbenega konsenza in upoštevanju stroke. Sodišča in EU institucije pa nas vse pogosteje opozarjajo, da smo na napačni strani zakonitosti in ustavnosti, je navedel predsednik DZ.

Obenem so po njegovih besedah pred nami tudi resni gospodarski, socialni, okoljski in demografski pretresi. "Vse to so izzivi, ki jih moramo čim prej nasloviti z odgovorno in učinkovito politiko," je poudaril Zorčič. Ob tem dodaja, da izogibanje nadaljnjemu zaostrovanju razmer in nasilju, tako uličnemu kot represiji državnih organov, ter vztrajanje pri dialogu in iskanju konsenza pri reševanju teh pomembnih družbenih vprašanj, lahko bistveno prispeva k sproščanju družbenih napetosti.

"Le tako bomo zagotovili, da bo tudi 'poepidemiološka' Slovenija ostala suverena, močna, varna in prijazna država za vse. Da bomo ponosni na nekoč urejeno in zgledno državo," je izpostavil.

"Ponosni bodimo na vse, kar smo dosegli z osamosvojitvijo, in nikoli nikomur ne dovolimo izruvati skupnih vrednot, iz katerih na slovenski zemlji že 30 let rasteta in se razvijata naša državnost in suverenost. Iz teh korenin svojo moč črpajo tudi ideje enakopravnosti, pluralnosti in vključenosti vseh državljanov in prebivalcev Slovenije," je še dodal.