Po tem, ko je Baldwin ustrelil snemalko, ustavili snemanje filma

"Ko se prebijamo skozi to krizo, smo se odločili, da zaustavimo film vsaj do konca preiskave," so sporočili producenti filma Rust

Alec Baldwin

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Producenti filma Rust ameriškega igralca Aleca Baldwina so začasno ustavili produkcijo, saj organi pregona preiskujejo smrt snemalke Halyne Hutchins. "Ko se prebijamo skozi to krizo, smo se odločili, da zaustavimo film vsaj do konca preiskave," so sporočili v nedeljo zvečer.

Produkcijo so na snemanju na ranču Bonanza Creek blizu Santa Feja ustavili že v četrtek popoldne, ko je Baldwin, igralec in producent filma, po nesreči ustrelil snemalko s pištolo rekvizitom, medtem ko je vadil prizor streljanja v leseni cerkvi. To je bil 12. dan 21-dnevnega snemanja filma.

Okoliščine zdaj preiskujejo šerifov urad okrožja Santa Fe, urad za zdravje in varnost pri delu ameriške zvezne države Nova Mehika ter produkcijsko podjetje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Halyne Hutchins je bila enkrat ustreljena v prsi. Potem ko so jo z letalom odpeljali v bolnišnico v Albuquerqueju, oddaljeno približno 50 milj, so jo razglasili za mrtvo. Poškodovan je bil tudi režiser Joel Souza, ki pa so ga oskrbeli in izpustili.

Šerifov urad okrožja Santa Fe je v nalogu za preiskavo, ki so ga objavili v nedeljo zvečer, pojasnil, da bo zasegel vso računalniško strojno opremo, vključno s strelnim orožjem, sestavnimi deli strelnega orožja, rabljenim ali neuporabljenim strelivom ter vse kamere in filmske ali pomnilniške kartice. Sporočil je tudi, da je vzel vzorce krvi, sline ter kože in las, vendar ni razkril, čigave vzorce je testiral.

Člani filmske ekipe so za časnik The Times dejali, da ne razumejo, kako je lahko pomočnik režiserja Dave Halls Baldwinu izročil pištolo s pravim nabojem, ne da bi pred tem preveril varnost.

Na snemanju filma je sicer v četrtek prišlo do napetosti. Nekaj snemalcev in njihovih pomočnikov je snemanje zapustilo iz protesta nad delovnimi razmerami.

Oseba, odgovorna za orožje, 24-letna Hannah Gutierrez-Reed, je pred filmom Rust, ki so ga začeli snemati 6. oktobra, za to področje skrbela le pri enem filmu.

Poleg Baldwina so izvršni producenti filma še Allen Cheney, Chris M.B. Sharp, Jennifer Lamb in Emily Salveson. V nedeljskem elektronskem sporočilu so zapisali, da ostajajo v tesnem stiku s snemalkino družino. Dodali so tudi, da še naprej sodelujejo s šerifovim uradom v Santa Feju ter da izvajajo interni pregled varnostnih protokolov.

